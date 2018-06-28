Міністри енергетики США та Росії обговорили питання України, Північного потоку та цін на нафту

Міністр енергетики США Рик Перрі провів зустріч з міністром енергетики Росії Олександром Новаком під час перебування останнього в Вашингтоні на "Світовій газовій конференції".

Під час зустрічі, Перрі відзначив занепокоєння США стосовно агресії Росії за кордоном, включаючи анексію Криму Росією в 2014 році.

«Ми засвідчили їм своє занепокоєння стосовно їх дій в Криму, в Україні, продовження розвитку проекту «Північного потоку 2». Це все - предмет переговорів», - сказав Перрі в інтерв’ю CNBS.

«Очевидно, міністерство енергетики не може приймати рішення в односторонньому порядку, але ми можемо надіслати сигнал», - додав він.

Зустріч відбулась перед самітом президентів Росії та США, запланованим на 16 липня в Гельсінкі, Фінляндія.

Росія буде «основним гравцем на європейському ринку» природного газу, сказав Перрі, визнавши конкурентні можливості трубопроводу «Північний потік 2»

«Конкуренція – це добре. Таке було наше основне послання, - сказав Перрі, - однак, ми закатаємо рукави і намагатимемось доставити якомога більше американського зрідженого газу до європейської спільноти».

Відповідаючи на питання про зростання цін на нафту, яке склало 12 відсотків протягом останніх тижнів, Перрі відмовився озвучити прогнози про розвиток ситуації на ринку нафти, однак, він зазначив, що ціна у 65-70 доларів за барель «як видається, є зручною для більшості країн-виробників».

Під час спілкування з пресою, Рик Перрі висловив переконання, що Саудівська Аравія та Росія можуть наростити видобуток нафти, щоб стабілізувати світові нафтові ринки і компенсувати втрату постачання спричинену поновленням санкцій США проти Ірану.

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