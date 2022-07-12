Міністри оборони України та США анонсували дату "Рамштайн 4" - 20 липня 

Чергова зустріч контактної групи з оборони України відбудеться 20 липня, йдеться у повідомленні Пентагону за результатами телефонної розмови міністра оборони США Ллойда Остіна та міністра оборони України Олексія Резнікова.

«Міністр Остін та міністр Рєзніков також обговорили порядок денний наступної зустрічі Контактної групи з оборони України (UDCG), яка відбудеться віртуально 20 липня, та обмінялися думками щодо майбутнього допомоги США та союзників Україні у форматі UDCG», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, міністри також обговорили допомогу США для України в галузі безпеки, включно із новим пакетом на 400 мільйонів доларів.

«Лідери пообіцяли підтримувати тісні контакти», – додали у Пентагоні.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков за результатами зустрічі подякував американському колезі за допомогу ЗСУ.

"Я дякую нашому доброму другу України міністру оборони США за 400 мільйонів доларів безпекової допомоги. Ця підтримка збільшить обороноздатність української армії. Ми також обговорили новий проект, спрямований на підвищення прозорості та забезпечення підзвітності під час використання програмного забезпечення НАТО", - написав у Твітері глава Міноборони України Рєзніков.

Міністерство оборони України у своєму твітер-повідомленні анонсувало зустріч "Рамштайн 4" на 20 липня і подякувало міністру оборони США за формування сильної коаліції для захисту цінностей вільного світу.

26 квітня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони майже 40 країн, під час якої було започатковано колективну групу підтримки України, мета якої – задовольнити оборонні потреби української армії. Відтоді відбулося ще дві зустрічі такої контактної групи.

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