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Міністри оборони України та США анонсували дату "Рамштайн 4" - 20 липня
Чергова зустріч контактної групи з оборони України відбудеться 20 липня, йдеться у повідомленні Пентагону за результатами телефонної розмови міністра оборони США Ллойда Остіна та міністра оборони України Олексія Резнікова.
«Міністр Остін та міністр Рєзніков також обговорили порядок денний наступної зустрічі Контактної групи з оборони України (UDCG), яка відбудеться віртуально 20 липня, та обмінялися думками щодо майбутнього допомоги США та союзників Україні у форматі UDCG», – йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, міністри також обговорили допомогу США для України в галузі безпеки, включно із новим пакетом на 400 мільйонів доларів.
«Лідери пообіцяли підтримувати тісні контакти», – додали у Пентагоні.
Міністр оборони України Олексій Рєзніков за результатами зустрічі подякував американському колезі за допомогу ЗСУ.
"Я дякую нашому доброму другу України міністру оборони США за 400 мільйонів доларів безпекової допомоги. Ця підтримка збільшить обороноздатність української армії. Ми також обговорили новий проект, спрямований на підвищення прозорості та забезпечення підзвітності під час використання програмного забезпечення НАТО", - написав у Твітері глава Міноборони України Рєзніков.
Міністерство оборони України у своєму твітер-повідомленні анонсувало зустріч "Рамштайн 4" на 20 липня і подякувало міністру оборони США за формування сильної коаліції для захисту цінностей вільного світу.
26 квітня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони майже 40 країн, під час якої було започатковано колективну групу підтримки України, мета якої – задовольнити оборонні потреби української армії. Відтоді відбулося ще дві зустрічі такої контактної групи.
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Наступника Бориса Джонсона в Британії сподіваються оголосити 5 вересня
Урядова Консервативна партія Великої Британії оголосила, що намагається якомога швидше провести процедуру обрання свого нового керівника, який стане новим прем’єр-міністром замість Бориса Джонсона.
Голова партійного комітету в парламентській фракції Ґрегем Брейді сказав, що ім’я переможця планують оголосити 5 вересня.
У вівторок 12 липня оголосять остаточний список кандидатів, кожен з яких для висунення повинен здобути рекомендацію принаймні двадцяти колег - депутатів з фракції консерваторів.
У середу відбудеться перше коло голосування, а в подальші дні - наступні, в ході яких вилучатимуть кандидатів, які набиратимуть менше тридцяти голосів. Цей відбір триватиме впродовж приблизно тижня.
Голосування парламентарів - депутатів Консервативної партії визначить двох кандидатів, імена яких будуть внесені до бюлетенів для поштового голосування членів партії по всій країні.
Переможець партійного голосування стане керівником Консервативної партії, яка зараз має більшість у парламенті, а отже отримає право формувати наступний кабінет і очолити його у якості прем’єр-міністра.
Кілька імен
Одразу після оголошення про відставку Бориса Джонсона одним з провідних претендентів на посаду прем’єр-міністра називали чинного міністра оборони Бена Воллеса, але він вирішив зараз не висувати свою кандидатуру.
На початку виборчого процесу часто лунає ім’я Ріші Сунака, який денедавна очолював британське міністерство фінансів.
Серед претендентів називають також очільницю міністерства закордонних справ Ліз Трасс.
Про бажання змагатися за посаду оголосили чільні представники консервативної партії Надім Загаві, Пенні Мордаунт і Том Туґендгат.
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Крім того, за словами Саллівана, Білий дім має інформацію, що Іран готується тренувати російських військових користуватись цими дронами вже цього місяця.
“Наша інформація вказує на те, що уряд Ірану готується у прискорені терміни надати Росії до кількох сотень безпілотних літальних апаратів, зокрема таких, що здатні використовуватись як зброя”, - заявив представник Білого дому.
Заява пролунала напередодні візиту президента США Джо Байдена у країни Близького Сходу, зокрема, в Ізраїль та Саудівську Аравію. Як повідомляють оглядачі, ці дві країни донині не приєдналися до активних глобальних зусиль із запровадження тиску на Росію через її військове вторгнення в Україну.
У середу, 13 липня, президент Байден вирушає у турне країнами Близького Сходу. На порядку денному - обговорення іранської ядерної програми, ізраїльсько-палестинський конфлікт, харчова безпека, цінова політика на енергоресурси.
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Розповідь біженців з Херсона, які вибрались з окупації, та переїхали до Каліфорнії. Відео
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