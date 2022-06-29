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США

Мінʼюст США застерігає російські сили від скоєння воєнних злочинів в Україні. Відео

  • Голос Америки
Мінʼюст США застерігає російські сили від скоєння воєнних злочинів в Україні. Відео
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Мінʼюст США застерігає російські сили від скоєння воєнних злочинів в Україні. Відео

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«У нас є чітке повідомлення для всіх, хто навіть замислюється над скоєнням воєнних злочинів та інших тяжких злочинів в Україні. Одні слово – ні. Ми пропонуємо цим людям зупинитись та подивитись на ті численні випадки, коли через місяці, роки і навіть десятиліття після скоєння злочинів, США та інші країни арештовували злодіїв. Наприклад, коли людина зробить помилку та вирішить відвідати країну з якою є угода про екстрадицію», - директор відділу захисту прав людини Мінʼюста США Ілай Розенбаум.

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