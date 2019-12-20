Кому з демократів вдасться схилити на свій бік расові меншини? Відео

А демократи напередодні у Лас-Вегасі провели черговий раунд передвиборних дебатів. Семеро кандидатів, які змагаються за право представляти Демократичну партію на наступних виборах президента США, говорили про імпічмент, еміграцію, шкоду від великих корпорацій та об'єднання розділеної країни. Медіа відзначають: серед кандидатів залишається все менше представників расових меншин - латиноамериканців та афро-американців, які становлять близько третини виборців. Кому з демократів вдасться схилити на свій бік цю категорію населення