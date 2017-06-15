Заява Тіллерсона про Мінські угоди спонукала дискусію в США

Чи дасть заява держсекретаря США Рекса Тіллерсона про можливість врегулювання конфлікту між Україною та Росією поза Мінськом, поштовх до нового міжнародного формату переговорів? - про це розмірковують американські аналітики.

Коментар Рекса Тіллерсона про конфлікт в Україні постає як відхід від довготривалої політики США, - пише The Wall Street Journal

«Ті-Рекс відкритий до врегулювання поза Мінськом. Гаразд, але чи з повагою до територіальної цілісності України, чи продаючи її?», - зазначив у Twitter Майкл Карпентер, голова аналітичного центру Пенна-Байдена та колишній високопосадовець Міністерства оборони США.

"Я чую, що німці та французи не хочуть долучати США до «Мінська» після візиту Трампа до НАТО. ЄС без Трампа - це новий розвиток подій", твітує експерт аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

В квітні під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, держсекретар США Тіллерсон зазначив, що санкції залишаться в силі до виконання Мінських домовленостей, але виступаючи на слуханнях в Палаті представників Конгресу США цього тижня, глава американської дипломатії заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа не хоче «бути прикутою наручниками».

Тіллерсон допустив, що уряд України може дійти згоди з Москвою поза домовленостями, підписаними у 2015 році.



«Думаю, важливо, щоб ми отримали достатню гнучкість для досягнення цілей Мінська. Важливо, щоб уряд України і уряд Росії могли прийти до задовільного вирішення через якусь структуру крім Мінська», - заявив Тіллерсон на слуханнях в Комітеті Палати представників із закордонних справ.



«Я б не хотів, щоб ми були прикуті наручниками до Мінська, якщо виявиться, що сторони вирішать врегулювати ситуацію іншим шляхом, іншою угодою», - сказав він.



Мінські угоди, досягнуті за посередництва Франції та Німеччини і підписані Росією і Україною в лютому 2015 року, передбачають відведення важких озброєнь від лінії відмежування і конституційну реформу, яка розширює автономію східних регіонів України.

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