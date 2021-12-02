Блінкен: найкращий спосіб уникнути нової кризи між Росією та Україною - це виконати Мінські домовленості

"Дипломатія - єдиний відповідальний шлях вирішення кризи і ми повністю готові це підтримати", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час засідання ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Швеції 2 грудня.

Він відреагував на заяву очільника російського МЗС Сергія Лаврова, який у своєму виступі сказав про "неприйнятність перегляду Мінських домовленостей, які є безальтернативною основою врегулювання". Блінкен закликав поглянути на факти, які вказують на те, що Росія не виконує низку положень Мінських домовленостей.

"Є низка обов'язків, які обидві сторони взяли на себе в рамках Мінських домовленостей за участю ОБСЄ: припинення вогню, яке Росія не виконує, відведення важкого озброєння, яке Росія не виконує, дозвіл на спостереженя ОБСЄ, який Росія не виконує, затвердження закону про особливий статус, який Україна виконує, затвердження закону про амністію - триває, обмін політв'язнями "всіх на всіх", що Росія не виконує, забезпечення доставки гуманітарної допомоги на основі міжнародного механізму, що Росія не виконує, поновлення соціально-економічних зв'язків, що Росія не виконує".

США повністю підтримують виконання Росію та Україною зобов'язань в рамках Мінських домовленостей, заявив Блінкен. Він підкреслив, що це буде "найкращим способом, щоб уникнути нової кризи".

В своїй промові Блінкен також звинуватив Росію в порушенні Гельсінських принципів і завданні шкоди роботі ОБСЄ.

"Силове захоплення Криму принесло з собою постійні порушення проти кримських татар, етнічних українців, та інших, хто мирно виступає проти окупації", - додав він.

Блінкен повторив своє занепокоєння свідченнями того, що "Росія склала плани подальшої значної агресії проти України" і закликав Росію "поважати територіальну цілісність та суверенітет України, провести деескалацію, повернути назад нещодавнє нагромадження військ, повернути сили до мирних позицій, втілювати зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, особливо щодо режиму припинення вогню і безперешкодної роботи спостерігачів ОБСЄ".

Цього тижня Блінкен також взяв участь в засіданні міністрів закордонних справ НАТО. За результатами засідання міністри висловили занепокоєння через нагромадження Росією сил поблизу України. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ наголосив на рішучості НАТО протистояти агресивним діям Росії і відзначив, що "будь-яка подальша агресія Росії проти України матиме високу ціну і матиме серйозні економічні та політичні наслідки для Росії".

Росія відкидає свою провину в ескалації напруги в регіоні.

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