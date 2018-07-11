Екс-юрист "Альфа-Банку" очолить департамент Мін'юсту США

Браяна Бенчковського підтримали 51 законодавець проти 48. За інформацією видання The Associated Press, демократи були проти його призначення, частково через його співпрацю з великим російським банком, що має зв’язки із російським президентом Володимиром Путіним. За їх версією, російські зв’язки Бенчковського можуть поскладнити розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

Також, на думку демократів, Бенчковський не має достатнього досвіду у федеральних судових розлідуваннях.

Втім, колишні керівники кримінального відділу Мінюсту до кандидатури Бенчковського поставились схвально.

«Ті, хто знає містера Бенчковського розуміють, що він продемонтрував себе ефективним та вдумливим лідером під час багатьох років служби. Він заслужив повагу та захоплення в департаменті» - заявляють екс-кервники відділу Ленні Брюер, Леслі Колдвел, Майкл Чертоф, Еліс Фішер та Майтілі Ремен.

«Ті, хто знає містера Бенчковського розуміють, що він продемонтрував себе ефективним та вдумливим лідером під час багатьох років служби. Він заслужив повагу та захоплення в департаменті» - заявляють екс-кервники відділу Ленні Брюер, Леслі Колдвел, Майкл Чертоф, Еліс Фішер та Майтілі Ремен.

Бенчковський був партнером юридичної фірми Кіркланд & Елліс та працював в Мінюсті США в часи адміністрації Буша.

Нагадаємо, що юридичний комітет Сенату докладно розпитував номінанта Трампа на посаду Голови Кримінальних розслідувань Міністерства юстиції США Браяна Бенчковського під час слухань присвячених затвердженню Бенчковського на посаді.

Особливу уваги сенаторів привернув той факт, що Бенчковський працював юристом "Альфа-Банку", після того як полишив роботу в перехідній команді Трампа, де близько працював з міністром юстиції США Сешнсом.

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