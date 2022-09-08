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Місія ООН приїде до Оленівки «найближчими днями» – заступниця генсека ООН
Місія ООН для встановлення фактів найближчими днями має відвідати Оленівку, табір для військовополонених на окупованій території Донбасу, де наприкінці липня було вбито понад 50 українських полонених.
Про це на засіданні Ради Безпеки ООН у середу заявила заступниця генерального секретаря Організації з політичних та миротворчих питань Розмарі Дікарло.
За її словами, голову місії, генерал-лейтенанта (у відставці) Карлоса Альберту душ Сантуша Круза, супроводжуватиме досвідчена команда старших посадових осіб та експертів.
«Місія повинна мати можливість виконувати свою роботу без будь-якого втручання та мати безпечний, надійний і безперешкодний доступ до людей, місць і доказів», – сказала висока представниця ООН.
За її словами, місія розслідуватиме інцидент, що стався 29 липня, і призвів до загибелі 53 українських військовополонених та поранення ще від 75 до 130 осіб.
Також вона наголосила, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) і Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повинні мати безперешкодний доступ до всіх осіб, затриманих у зв’язку з триваючою війною.
«Йдеться, зокрема, про доступ до місць інтернування українських військовополонених і цивільних утримуваних у Російській Федерації», – заявила висока представниця ООН.
Наприкінці липня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутеріш оголосив, що місію очолить 70-літній колишній бразильський дивізійний генерал Карлос Альберту душ Сантуш Круз, який з 2013 по 2015 роки обіймав посаду командувача миротворчими силами ООН у Демократичній Республіці Конго та в Місії ООН у Гаїті з 2007 по 2009 роки.
На початку липня Організація Об’єднаних Націй пообіцяла допомогу Україні у розслідуванні нападу на в’язницю в Оленівці, але ані ООН, ні представники Червоного Хреста, не отримали досі доступу до колонії в Оленівці.
Щонайменше 50 українських полонених, які здалися за наказом українського командування в полон після майже трьохмісячної облоги заводу «Азовсталь», загинули в колонії так званої «ДНР» на території Оленівки, селища міського типу в Донецькій області.
ООН та Червоний Хрест були посередниками на переговорах про здачу в полон батальйону «Азов», до якого належала більшість полонених.
У вівторок, 6 вересня, в Україні жалобними акціями відзначали 40 днів від загибелі військовополонених в Оленівці. Українська сторона і родичі військовополонених досі не отирмали офіційної інформації від Росії.
У розмові з «Голосом Америки» минулого тижня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що не має сумніву що в Оленівці відбулася «заздалегідь запланована публічна страта військовослужбовці Збройних сил України».
Як він зауважив, на думку українських та міжнародних фахівців, полонені загинули «від вибуху снаряду, який дає дуже високу температуру».
На думку Лубинця, Міжнародний комітет Червоного Хреста та місія ООН зможуть отирмати доступ до Оленівки не раніше, ніж росіяни «приберуть усі докази цього військового злочину».
Згідно з версією, яку обстоюють російські офіційні особи та ЗМІ, Україна вбила власних солдатів ударом з HIMARS, тому що не хотіла, щоб вони зізналися у військових злочинах, і щоб відбити бажання в інших здаватися.
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Блінкен оголосив про 2 млрд доларів нової безпекової допомоги США Європі
Польща (AP) — Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер оголосив про нову масштабну військову допомогу на суму понад 2 мільярди доларів для України та інших європейських країн, яким загрожує Росія.
Блінкен сказав, що адміністрація Байдена надасть 2 мільярди доларів довгострокового іноземного військового фінансування Україні та 18 її сусідам, включаючи членів НАТО та партнерів в регіоні, які «потенційно найбільше стикаються з ризиком майбутньої російської агресії».
Це на додаток до пакету оборонної допомоги, який включає важке озброєння, боєприпаси і бронетехніку для України вартістю 675 мільйонів доларів, про який міністр оборони Ллойд Остін оголосив раніше в четвер на конференції в Німеччині. Пакет включає гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvee, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи тощо.
Остін сказав, що «війна перебуває в іншому ключовому моменті», а українські війська починають контрнаступ на півдні країни. «Зараз ми бачимо очевидний успіх наших спільних зусиль на полі бою», - додав він.
"Обличчя війни змінюється, як і місія цієї контактної групи", - сказав Остін на засіданні Контактної групи з питань оборони України, в якому взяли участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і міністр оборони України, а також офіційні особи країн-союзників.
Загалом, включаючи допомогу оголошену в четвер, допомога США Україні збільшилась до 15,2 мільярдів доларів з моменту вступу Байдена на посаду. Офіційні особи США заявили, що нові зобов’язання мали на меті показати, що американська підтримка країни перед обличчям вторгнення Росії є непохитною.
Ці оголошення прозвучали на тлі посилення бойових дій між Україною та Росією в останні дні, коли українські війська розпочали контрнаступ, щоб повернути контрольовані Росією території на півдні та сході.
Біля Запорізької атомної електростанції в Україні, найбільшої в Європі, тривають обстріли, причому протиборчі сторони знову звинувачують одна одну, на тлі попереджень ООН щодо необхідності створення безпечної зони для запобігання катастрофі.
У середу США звинуватили Москву в допитах, затриманнях і примусовій депортації до Росії сотень тисяч українців. Російські офіційні особи відкинули цю заяву як "фантазію".
- Голос Америки
Блінкен в Києві з оголошенням про новий пакет безпекової допомоги Україні
Державний секретар США Ентоні Блінкен перебуває в Україні з раніше неоголошеним візитом, метою якого є продемонструвати непохитну підтримку Києва з боку Вашингтона на сьомий місяць після початку повномасштабного вторгнення Росії в країну.
Блінкен у четвер оголосив про нову масштабну військову допомогу на суму понад 2 мільярди доларів для України та інших країн регіону.
Це на додаток до допомоги, яку в четвер оголосив очільник Пентагону Ллойд Остін, Він оприлюднив новий пакет безпекової допомоги на суму до 675 мільйонів доларів для України.
«Це важливий момент для України», оскільки країна нещодавно відзначила свій День Незалежності і оскільки український народ зараз «зосереджений на контрнаступі» проти військової агресії Росії, сказав високопоставлений чиновник Держдепу.
Візит Блінкена до Києва відбувається напередодні щорічного засідання Генеральної асамблеї ООН, де світові лідери збираються щоб, за словами офіційних осіб США, підтвердити принципи Статуту ООН щодо суверенітету та територіальної цілісності.
«Ми зосереджені на тому, щоб допомогти Україні перемогти у цій війні, і ми надаємо безпекову допомогу, щоб, коли ми дійдемо до того дня, коли перейдемо до переговорів, Україна була в найсильнішій позиції», — сказав високопосадовець.
Додатковий пакет безпеки включатиме більше гаубиць; високомобільні артилерійські ракетні системи, або HIMARS; високошвидкісні протирадіолокаційні ракети; гранатомети; медичну бронетехніку і прилади нічного бачення, серед іншого обладнання.
З новим пакетом безпекова допомога США Україні з 24 лютого складе 13,5 млрд доларів, а з початку президентства Джо Байдена – 14,2 млрд доларів.
У середу головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вперше публічно заявив, що Україна завдала ракетних ударів по російських військових базах в анексованому Криму, повідомляє Agence France-Presse.
Сполучені Штати надають оборонне обладнання Україні, використовуючи механізм президентських повноважень (PDA), за допомогою якого президент може дозволити негайну передачу надлишків зброї зі сховищ США.
24 серпня, у День Незалежності України, адміністрація Байдена оголосила про виділення приблизно 3 мільярдів доларів США на безпекову допомогу в рамках Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI), що є найбільшим пакетом допомоги Україні з початку війни.
Пізніше в четвер очікується зустріч Блінкена з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Це вже третя поїздка високопоставленого дипломата США в Україну з початку війни в лютому.
Востаннє Блінкен був у Києві разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном 24 квітня. Під час цієї поїздки було озвучено план повернення американських дипломатів в Україну. У березні Блінкен зустрівся з Кулебою на польсько-українському кордоні.
У Києві Блінкен відвідає дитячу лікарню. За даними гуманітарної організації Save the Children, починаючи з 24 лютого, щодня в Україні гине або отримує поранення в середньому п’ятеро дітей.
Пізніше цього тижня Блінкен поїде до Брюсселя для зустрічей зі своїми колегами з НАТО.
Оскільки Україна продовжує зосереджуватися на «контрнаступі», офіційні особи США вказали, що дипломатичні переговори між двома країнами поки не є головним пріоритетом для України.
«Зараз в українців немає життєздатного плану того, як можна було б вести переговори. Двадцять відсотків їхньої території втрачено, близько 30% їхнього промислового та сільськогосподарського потенціалу зникло. Ось чому вони починають цей контрнаступ ", - сказав інший високопоставлений чиновник Держдепу.
З кінця серпня українські військові почали контратаку у Херсонській області, намагаючись відновити контроль над територією у російських військ.
«Ми готуємося допомогти Україні вистояти цю зиму… вирішальну фазу російської війни», - керівник НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що західні союзники усвідомлюють труднощі «вирішальних» наступних шести місяців російської війни в Україні і готуються далі допомагати українцям, а також долати болісні наслідки спричиненої конфліктом енергетичної кризи в західних країнах.
Задля майбутнього України і нашого ми повинні приготуватися до зими і триматися курсу.
Перед засіданням 8 вересня очолюваної США Контактної групи оборони України на військовій базі Рамштайн у Німеччині Столтенберґ написав у FT про «приготування понад десятка нових проектів, щоб допомогти Україні вистояти зиму» і сприяти переходу України з «озброєнь радянської епохи на ресурси зі стандартами НАТО».
Єнс Столтенберґ як і інші лідери наполягає, що Захід допомагатиме Україні захищатися від російської агресії попри наміри Москви використовувати енергетичні та інші важелі.
Після зупинки постачання російської газу до Німеччини трубопроводом Північний потік президент Володимир Путін заявив, що Росія припинить постачати Європі всі види енергоносіїв, якщо європейці вдаватимуться до подальших санкцій.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ застеріг, що в той час, як «війна в Україні входить у вирішальну фазу», ця зима буде важкою «для українського народу і збройних сил, які воюють за їхню свободу, і буде важкою для тих з нас, хто підтримує їх».
«Наша згуртованість і солідарність зазнає суворого випробування в той час, як сім’ї і підприємства відчувають тиск зростаючих цін на енергію і вартості життя, спричинених брутальним російським вторгненням», - попереджає Єнс Столтенберґ.
Визнаючи, що це ціна, яку громадяни західних країн платять зокрема за допомогу Україні і, вказуючи на можливість «навіть громадянських заворушень», він проте зауважує, що «ціна, яку платимо ми, вираховується доларами, євро і фунтами, в той час як українці платять життями».
Якщо ми її витримаємо, подолавши енергетичну кризу і зберігаючи згуртованість, і якщо військовий баланс на полі бою далі зміщуватиметься, тоді до наступної весни і Україна, і ЄС будуть в стратегічно кращій позиції.Жозеп Борель
«Ціна, яку ми платимо підтримуючи Україну, також приносить користь нашій власній безпеці», - пише Єнс Столтенберґ і наголошує, «ось чому ми надаємо небувалу фінансову, гуманітарну і військову допомогу, щоб Україна перемогла як суверенна, незалежна країна».
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Борель цього тижня теж визнав, що «ситуація залишається важкою для України, але також для нас в ЄС з огляду на наслідки високих цін на енергію, інфляції тощо».
«Ми знаємо, що попереду складна зима. Але якщо ми її витримаємо, подолавши енергетичну кризу і зберігаючи згуртованість, і якщо військовий баланс на полі бою далі зміщуватиметься, тоді до наступної весни і Україна, і ЄС будуть в стратегічно кращій позиції», - прогнозує Жозеп Борель.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний також закликав готуватися до того, що війна напевне триватиме і взимку 2023 року.
В програмній статті Залужний та чільний український військовий фахівець і депутат Михайло Забродський написали, що з огляду на те, яких велетенських ресурсів вимагає війна «матеріальною основою українського супротиву повинна залишатися значна за обсягами військово-технічна допомога країн-партнерів».
- Голос Америки
«Ми разом з Україною» – гігантський лабіринт зʼявився у полі на фермі у штаті Нью-Йорк. Відео
Родина фермерів Келдер живе у селі штату Нью-Йорк, і не має українського коріння. Але саме вони на кукурудзяному полі власної ферми створили гігантський лабіринт зі слів «Ми разом з Україною». Це не лише привертає увагу, але і допомагає збирати кошти на допомогу Україні.
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