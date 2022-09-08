Місія ООН для встановлення фактів найближчими днями має відвідати Оленівку, табір для військовополонених на окупованій території Донбасу, де наприкінці липня було вбито понад 50 українських полонених.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН у середу заявила заступниця генерального секретаря Організації з політичних та миротворчих питань Розмарі Дікарло.

За її словами, голову місії, генерал-лейтенанта (у відставці) Карлоса Альберту душ Сантуша Круза, супроводжуватиме досвідчена команда старших посадових осіб та експертів.

«Місія повинна мати можливість виконувати свою роботу без будь-якого втручання та мати безпечний, надійний і безперешкодний доступ до людей, місць і доказів», – сказала висока представниця ООН.

За її словами, місія розслідуватиме інцидент, що стався 29 липня, і призвів до загибелі 53 українських військовополонених та поранення ще від 75 до 130 осіб.

Також вона наголосила, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) і Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повинні мати безперешкодний доступ до всіх осіб, затриманих у зв’язку з триваючою війною.

«Йдеться, зокрема, про доступ до місць інтернування українських військовополонених і цивільних утримуваних у Російській Федерації», – заявила висока представниця ООН.

Наприкінці липня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутеріш оголосив, що місію очолить 70-літній колишній бразильський дивізійний генерал Карлос Альберту душ Сантуш Круз, який з 2013 по 2015 роки обіймав посаду командувача миротворчими силами ООН у Демократичній Республіці Конго та в Місії ООН у Гаїті з 2007 по 2009 роки.

На початку липня Організація Об’єднаних Націй пообіцяла допомогу Україні у розслідуванні нападу на в’язницю в Оленівці, але ані ООН, ні представники Червоного Хреста, не отримали досі доступу до колонії в Оленівці.

Щонайменше 50 українських полонених, які здалися за наказом українського командування в полон після майже трьохмісячної облоги заводу «Азовсталь», загинули в колонії так званої «ДНР» на території Оленівки, селища міського типу в Донецькій області.

ООН та Червоний Хрест були посередниками на переговорах про здачу в полон батальйону «Азов», до якого належала більшість полонених.

У вівторок, 6 вересня, в Україні жалобними акціями відзначали 40 днів від загибелі військовополонених в Оленівці. Українська сторона і родичі військовополонених досі не отирмали офіційної інформації від Росії.



У розмові з «Голосом Америки» минулого тижня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що не має сумніву що в Оленівці відбулася «заздалегідь запланована публічна страта військовослужбовці Збройних сил України».

Як він зауважив, на думку українських та міжнародних фахівців, полонені загинули «від вибуху снаряду, який дає дуже високу температуру».



На думку Лубинця, Міжнародний комітет Червоного Хреста та місія ООН зможуть отирмати доступ до Оленівки не раніше, ніж росіяни «приберуть усі докази цього військового злочину».

Згідно з версією, яку обстоюють російські офіційні особи та ЗМІ, Україна вбила власних солдатів ударом з HIMARS, тому що не хотіла, щоб вони зізналися у військових злочинах, і щоб відбити бажання в інших здаватися.