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За виборами в Україні спостерігатиме місія Міжнародного республіканського інституту США

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До України прибули спостерігачі американської неурядової організації Міжнародний республіканський інститут. Про завдання місії на парламентських виборах та перші враження від кампанії, "Голосу Америки" розповів керівник делегації Стівен Нікс.

Кор: Що місія Міжнародного республіканського інституту (МРІ) робитиме на парламентських виборах в Україні?

Нікс: Міжнародний республіканський інститут надіслав делегацію із 35 людей. Вони будуть спостерігати за виборами в багатьох регіонах України. До місії входять громадяни різних країн. Маємо представників із США, Швеції, Польщі, Канади та інших держав. Так що це по-справжньому багатонаціональна делегація. Спостерігачі мають декілька завдань. Але насамперед присутність міжнародних місій дає українським виборцям відчуття впевненості, що є високий інтерес до цієї кампанії. А це, звичайно, додає громадянам відчуття важливості самого процесу.

А від цієї кампанії що ви очікуєте?

Нікс: Ми чекаємо, що ці вибори пройдуть так само добре організовано, як і два тури президентських виборів. Ми сподіваємося, що результат відображатиме волевиявлення людей. Ми не будемо оприлюднювати якісь свої оцінки, поки вибори не пройдуть. Наступного понеділка в другій половині дня ми зберемо прес-конференцію, на якій поділимося своїми попередніми висновками і будемо готові відповісти на будь-які запитання журналістів.

Кор: Через те, що вибори дострокові, маємо дуже коротку виборчу кампанію. Все доводиться організовувати дуже швидко і не завжди бездоганно. Чи ви вже маєте якісь зауваження?

Нікс: Звичайно, після президентських виборів були оголошені дострокові парламентські. Конституційний суд дав їм зелене світло. Тому кампанія дійсно вийшла коротка. Але ми бачимо, що багато партій підготувалися і йдуть на вибори. А це ознака демократичності процесу. Тому ми сподіваємося побачити гарно організоване голосування в спокійній і мирній атмосфері. Ми дійсно на це дуже сподіваємося.

Кор: Після президентських виборів МРІ і інші спостерігачі давали рекомендації, як покращити процес. Чи бачите ви, що до ваших зауважень прислухалися?

Нікс: Переважно йшлося про технічні моменти. Вони не вплинули на результат голосування. І на цьому етапі ми бачимо, як Центральна виборча комісія намагається вдосконалити процедури, проводить навчання та тренінги, щоб вибори відбулися так, як вимагає українське законодавство.

Кор: Ви зустрічалися з представниками партій-учасників виборів? Вони висловлювали якісь нарікання чи зауваження?

Нікс: Так, ми зустрічалися із лідерами партій, які беруть участь у виборах. Всі говорять про високу конкурентність виборів. Всі готуються з піднесенням, як і завжди. Всі розуміють важливість цих виборів, бо наступний парламент формуватиме уряд. Саме тому це критично важливо для подальшого просування України до Європи. І ми будемо уважно спостерігати, складати наші звіти і з нетерпінням чекаємо на день голосування.

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Що американські спостерігачі очікують від виборів в Україні. Відео
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Що американські спостерігачі очікують від виборів в Україні. Відео

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