У США міграційна поліція затримала 680 мігрантів. Це найбільша операція в межах одного штату

Американська міграційна поліція затримала 680 мігрантів без документів у штаті Міссіссіппі. Це відбулось внаслідок серії рейдів у шести різних містах штату в середу, 7 липня. Як повідомляє CNN, спецоперацію провели на заводах з переробки харчової продукції.

Цей рейд вважається “найбільшою операцією іміграційної поліції в межах одного штату в історії США”

Прокурор південного округу Міссіссіппі Майк Херст сказав журналістам, що цей рейд вважається “найбільшою операцією іміграційної поліції в межах одного штату в історії США”.

“Сьогодні, внаслідок важкої праці цих людей і жінок, ми знову стали країною законів”, - сказав Майк Херст, відзначаючи роботу агентів міграційної поліції.

Водночас, мер міста Джексон де відбулись рейди, опублікував заяву із засудженням таких методів міграційної поліції.

Раніше Дональд Трамп анонсував масштабні рейди по всій території Сполучених Штатів з метою виявлення і затримання нелегальних мігрантів

“Рейди міграційної поліції є і дегуманізуючими і неефективними у справі захисту громадян від потенційної шкоди. Ці рейди лише ще більше відділятимуть громади від правоохоронних органів, підриватимуть зусилля щодо громадського порядку та позбавлять правоохоронні органи довіри серед людей, яких вони присягають захищати та служити. Місто Джексон категорично виступає проти рейдів адміністрації Трампа”, - йдеться в заяві мера Чокве Лумумби.

Мер іншого міста - Кантон, де провели рейд, також висловив своє занепокоєння з цього приводу. “Я усвідомлюю, що міграційна поліція діє від імені Міністерства внутрішної безпеки, і це наказ Сполучених Штатів. І я не думаю, що хто-небудь може щось із цим зробити. Проте моє головне занепокоєння зараз - що станеться з дітьми?” - сказав у коментарі журналістам мер Вільям Трулі.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп анонсував масштабні рейди по всій території Сполучених Штатів з метою виявлення і затримання нелегальних мігрантів.

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