На мирних переговорах щодо Сирії досягнуто «невеликого поступу»

Спеціальний посланник ООН з питань Сирії Стеффан де Містура закінчив найновіший раунд мирних переговорів, кажучи, що на них не досягнуто великого прориву, але зроблено «невеликий поступ».

«Ми зробили, як ми сподівалися і надіялись, невеликий поступ. Без прориву, без провалу, ніхто не вийшов з розмов», сказав дипломат репортерам у Женеві.

Він також підкреслив, що планує скликати восьмий раунд непрямих переговорів на початку вересня між урядом президента Башара аль-Асада та опозиційними лідерами і сказав, що попросив представників аль-Асада, щоб вони були готові на наступному засіданні порушити питання політичного процесу.

За словами де Містури, до наступного раунду переговорів міжнародна громадськість повинна бути готовою чинити тиск на всі сторони, щоб вони «врешті сіли за стіл у цій самій кімнаті і розпочали говорити про суть справи». Поки що сторони зустрічаються окремо з де Містурою.

На запитання, чи він бачив якусь ознаку того, що уряд Асада дає якісь підстави для можливої політичної зміни, він відповів: «ні, в мене немає будь-якої ознаки».

Однак він звернув увагу на те, що між різними сирійськими опозиційними угрупованнями збільшується взаємне довір’я. Де Містура хоче об’єднати три опозиційні угруповання, які беруть участь у розмовах, перед тим як влаштувати прямі переговори між сирійським урядом і об’єднаною делегацією опозиції.

Де Містура також сказав, що він тепло вітає заклик президента Франції Еммануеля Макрона до створення «контактної групи», за участю членів Ради Безпеки ООН і регіональних країн, які підтримали б політичну дорожню карту для Сирії.

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