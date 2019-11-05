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Ці місцеві вибори у США можуть бути раннім показником симпатій виборців на майбутніх президентських

Скринька для голосування на виборах у Каліфорнії

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У вівторок, 5 листопада, проходять вибори у чотирьох американських штатах, результати яких можуть бути раннім показником симпатій виборців на президентських виборах 2020 –го року.

У штатах Кентуккі, Міссісіпі та Луїзіані обирають губернаторів. У Вірджинії – депутатів Конгресу штату.

Демократи ж сподіваються уперше за майже 25 років отримати більшість в обох палатах Конгресу штату Вірджинія, де республіканці зараз мають невелику перевагу

У Кентуккі та Міссісіпі діючі губернатори-республіканці протистоять кандидатам від Демократичної партії, обидва з яких посідають посади прокурорів штату. Кентуккі та Міссісіпі проголосували за Трампа на минулих виборах із великим відривом і очікується, що обидва губернатори збережуть свої посади.

У Луїзіані, губернатор - демократ намагається зберегти свою посаду, але очікується, що його доля буде вирішуватися у другому турі 16 листопада.
Президент Трамп відвідав усі три штати, де виступив на підтримку учасників перегонів від Республіканської партії.

Демократи ж сподіваються уперше за майже 25 років отримати більшість в обох палатах Конгресу штату Вірджинія, де республіканці зараз мають невелику перевагу.

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