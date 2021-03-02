Міжнародні усиновлення стали предметом розслідування у Європі

Міжнародні усиновлення стали предметом прискіпливої уваги після того, як Нідерланди призупинили дану практику через розслідування, яке виявило серйозні порушення. У низі випадків, деякі з яких мали місце десятки років тому, у багатьох усиновленнях мали місце шахрайство, корупція та торгівля людьми. Інші європейські країни розпочали власні розслідування.

Після розслідування в Голландії усиновлені особи та правозахисні організації в інших західноєвропейських країнах також вживають заходів. Пізніше цього року у Бельгії буде оприлюднено результати розслідування щодо усиновлення. Міністр соціальних справ у Швеції оголосив про розслідування практик усиновлення, які сягають 1960-х років.

Роелі Пост - колишня державна службовиця Європейського Союзу, яка понад 20 років тому стала викривачем, і вказала на проблему незаконних усиновлень та торгівлі дітьми зі Східної Європи. Пост не здивована висновкам у голландському звіті і вважає, що система усиновлення не може бути залишена без змін.

"Після цих 60 років [у системи] немає майбутнього, необхідні зміни", сказала вона. "Можливо, невелика кількість окремих випадків, але не організований ринок, де у вас є програми та контракти, а також приватні агенції з усиновлення. Я думаю, це відійде у минуле".

Марсія Енгель - була усиновлена у Нідерландах і родом з Колумбії. Енгель каже, що коли вона розпочала пошуки своєї біологічної сім'ї, вона зрозуміла, що її мати була змушена відмовитись від неї.

"У моєму власному випадку, але також з багатьма усиновленими, їх просто зробили сиротою на папері, але насправді у них була сім'я, яка хотіла б піклуватися про них", - сказала вона.

Енгель створила організацію Plan Angel у 2008 році, щоб допомогти зв’язати усиновлених осіб з їх родинами. Організація взяла участь у понад 500 справах, що стосуються усиновлених колумбійських дітей.

Енгель та її організація допомагають людям, усиновленим родинами з Північної Америки та Західної Європи, а також у їх рідних країнах. Енгель каже, що вона бачить тривалі порушення не лише у справах про усиновлення до Нідерландів, але і щодо усіх інших країн.

Енгель каже, що вона сподівається, що увага до цього питання допоможе людям зрозуміти справжню природу багатьох міжнародних усиновлень.

“Загальна думка про міжнародне усиновлення полягає в тому, що дуже добре допомагати бідним дітям з-за кордону, щоб дати їм більше шансів у житті. І, я думаю, важливо також, що загальний тон розмови про міжнародне усиновлення, дещо змінюється, бо у нього є і темна сторона. І темна сторона полягає в тому, що багато біологічних сімей добровільно не відмовились від своїх немовлят, чи дітей », - сказала вона.

Незважаючи на те, що у звіті не вперше висвітлюється незаконна практика міжнародних усиновлень, це вперше такі процедури зупинено у європейській країні, доки не буде здійснено реформи. Хоча розслідування з боку Нідерландів було зосереджено на Бангладеш, Бразилії, Колумбії, Індонезії та Шрі-Ланці, усиновлення з інших країн на даний момент припинено.

З часом посилюють обмеження країни, які користуються популярністю серед західних родин-усиновлювачів. Ефіопія заборонила всі усиновлення з-за кордону в 2018 році після повідомлень ЗМІ про випадки жорстокого поводження у США. Інші країни включають Камбоджу, Гватемалу та Росію.

Дивіться також: Дівчина стане наймолодшою американкою, яка побувала у космосі – у першій цивільній місії SpaceX