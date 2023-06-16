Міжнародна правозахисна організація "Міжнародна амністія" (МІ) заявила, що окупаційні російські війська не лише не проводять евакуацію українців з районів, затоплених після руйнування Каховської дамби, але і перешкоджають волонтерам, що допомагають постраждалим, а самих евакуйованих змушують проходити "принизливий процес фільтрації".

"Міжнародна амністія" звинувачує російську окупаційну владу у "бездушній зневазі до людського життя" і "порушенні нею зобов’язань як окупаційної влади", мовиться у заяві, яку організація оприлюднила у четвер, 15 червня.

"Хоча катастрофа такого масштабу потребує рішучої відповіді, окупаційні російські війська продемонстрували бездушну зневагу до людського життя та людської гідності, явно зосередившись майже виключно на власних потребах безпеки. Їхня неспроможність провести організовану евакуацію, блокування зусиль волонтерів на підтримку цивільних осіб, які постраждали від повеней, і проведення "фільтрації" евакуйованих без російських паспортів порушують їхні зобов’язання як окупаційної влади та ставлять під загрозу життя", – сказала Анна Райт, регіональний дослідник МІ.

Раніше, як повідомляв Голос Америки, Керівниця Офісу ООН з координації гуманітарних питань в Україні Деніз Браун повідомила, що Росія перешкоджає евакуювати людей, постраждалих від затоплень внаслідок підриву Каховської ГЕС тим, що не надає працівникам ООН гарантій безпеки.

Президент Володимир Зеленський гостро розкритикував недостатню участь міжнародних організацій у допомозі цивільному населенню на півдні України, де принаймні 600 квадратних кілометрів території залиті водою внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції.

У відповідь Український Червоний Хрест заявив, що не має доступу до територій, непідконтрольних Україні, оскільки він є українською гуманітарною організацією, яка може проводити свою діяльність згідно з українським законодавством і виключно на території, підконтрольній Україні.

Не можна евакуйовувати, не можна навіть про це говорити – волонтери і постраждалі

На підставі розмов з волонтерами, які проводили евакуацію з підконтрольних Росії територій, з евакуйованими та їхніми родичами, агенція МІ заявляє, що "окупаційні російські війська перешкоджали їм у доступі до затоплених районів, що серйозно ускладнило їхні зусилля з надання допомоги цивільним особам, які постраждали від повені". Також місцеві жителі говорять про страх репресій через те, що вони повідомляють про реальну ситуацію на місці катастрофи.

"Прямий контакт із постраждалими громадами залишається вкрай обмеженим і небезпечним для тих, хто ділиться інформацією з правозахисними організаціями та міжнародними ЗМІ", – мовиться у заяві МІ.

Гуманітарна на екологічна катастрофа

Міжнародна Амністія також говорить про те, що внаслідок руйнування дамби сталася не лише важка гуманітарна, але й екологічна криза.

"Хоча повінь у районах нижче за течією греблі значно погіршила гуманітарну кризу в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, вона також має прямі катастрофічні наслідки вище за течією, залишаючи громади у відчайдушній потребі у воді та доступі до життєво важливої допомоги", – мовиться у заяві.

"У прирічкових населених пунктах Дніпровського району п’ятий день немає води. Волонтери роздали по п'ять літрів на людину, але питання в тому, на скільки цього має вистачити? День, тиждень, місяць? … Усі мобілізувалися, щоб підтримати затоплені громади, але люди, що борються від спраги, не менш важливі", – сказало джерело у розмові з Amnesty International.

Також повінь у Миколаївській та Херсонській областях різко ускладнила роботу з розмінування, зазначає МІ. "Затоплена місцевість у багатьох місцях залишається недоступною, і є побоювання, що міни та інші боєприпаси, які не розірвалися, були перенесені паводковими водами до раніше безпечних районів і що шари осаду поховали міни, ускладнюючи їх пошук", – мовиться у заяві.

Amnesty International закликала Росію терміново виконати свої зобов’язання як окупаційної влади перед цивільним населенням.

"Російські окупаційні війська повинні терміново виконати свої зобов’язання за міжнародним правом, організувавши безпечну та гідну евакуацію цивільного населення із затоплених територій, які знаходяться під їх контролем. Вони також повинні дозволити волонтерам і міжнародним командам рятувальників доставляти гуманітарну допомогу та евакуювати мирних жителів із постраждалих від повені регіонів", – закликала Анна Райт.

"Міжнародна Амністія" не уточнює, на кого вона покладає відповідальність за підрив греблі, але закликає притягнути винних до відповідальності.

"Відповідальні за руйнування Каховської греблі мають бути притягнуті до відповідальності, як і будь-хто, відповідальний за злочини, згідно з міжнародним правом, скоєні в Україні. Водночас порятунок життів і засобів до існування, а також запобігання подальшим смертям і катастрофам є першорядним», – вважають в МІ.

Згідно з міжнародним правом, обидві сторони в будь-якому конфлікті повинні намагатися захистити цивільних осіб. З початку широкомасштабної агресії Росії у 2022 році, Amnesty International у численних звітах відстежує порушення міжнародного гуманітарного законодавства з боку російських окупаційних військ.

Через публікацію звіту МІ у серпні минулого року, організація стала об'єктом критики з боку України та інших країн та міжнародних організацій. У звіті організація звинувачувала українських військових у тому, що вони свідомо не дбали про безпеку мирного населення під час боротьби з російською агресією. МІ пізніше замовила незалежне розслідування про свій звіт, але не оприлюднила його результатів, чимало критики лунало на адресу керівництва організації, що ще сильніше вплинуло на репутацію організації.