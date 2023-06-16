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"Бездушна зневага до людського життя" - Amesty International звинувачує російські війська у перешкоді евакуації із затоплених районів
Міжнародна правозахисна організація "Міжнародна амністія" (МІ) заявила, що окупаційні російські війська не лише не проводять евакуацію українців з районів, затоплених після руйнування Каховської дамби, але і перешкоджають волонтерам, що допомагають постраждалим, а самих евакуйованих змушують проходити "принизливий процес фільтрації".
"Міжнародна амністія" звинувачує російську окупаційну владу у "бездушній зневазі до людського життя" і "порушенні нею зобов’язань як окупаційної влади", мовиться у заяві, яку організація оприлюднила у четвер, 15 червня.
"Хоча катастрофа такого масштабу потребує рішучої відповіді, окупаційні російські війська продемонстрували бездушну зневагу до людського життя та людської гідності, явно зосередившись майже виключно на власних потребах безпеки. Їхня неспроможність провести організовану евакуацію, блокування зусиль волонтерів на підтримку цивільних осіб, які постраждали від повеней, і проведення "фільтрації" евакуйованих без російських паспортів порушують їхні зобов’язання як окупаційної влади та ставлять під загрозу життя", – сказала Анна Райт, регіональний дослідник МІ.
Раніше, як повідомляв Голос Америки, Керівниця Офісу ООН з координації гуманітарних питань в Україні Деніз Браун повідомила, що Росія перешкоджає евакуювати людей, постраждалих від затоплень внаслідок підриву Каховської ГЕС тим, що не надає працівникам ООН гарантій безпеки.
Президент Володимир Зеленський гостро розкритикував недостатню участь міжнародних організацій у допомозі цивільному населенню на півдні України, де принаймні 600 квадратних кілометрів території залиті водою внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції.
У відповідь Український Червоний Хрест заявив, що не має доступу до територій, непідконтрольних Україні, оскільки він є українською гуманітарною організацією, яка може проводити свою діяльність згідно з українським законодавством і виключно на території, підконтрольній Україні.
Не можна евакуйовувати, не можна навіть про це говорити – волонтери і постраждалі
На підставі розмов з волонтерами, які проводили евакуацію з підконтрольних Росії територій, з евакуйованими та їхніми родичами, агенція МІ заявляє, що "окупаційні російські війська перешкоджали їм у доступі до затоплених районів, що серйозно ускладнило їхні зусилля з надання допомоги цивільним особам, які постраждали від повені". Також місцеві жителі говорять про страх репресій через те, що вони повідомляють про реальну ситуацію на місці катастрофи.
"Прямий контакт із постраждалими громадами залишається вкрай обмеженим і небезпечним для тих, хто ділиться інформацією з правозахисними організаціями та міжнародними ЗМІ", – мовиться у заяві МІ.
Гуманітарна на екологічна катастрофа
Міжнародна Амністія також говорить про те, що внаслідок руйнування дамби сталася не лише важка гуманітарна, але й екологічна криза.
"Хоча повінь у районах нижче за течією греблі значно погіршила гуманітарну кризу в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, вона також має прямі катастрофічні наслідки вище за течією, залишаючи громади у відчайдушній потребі у воді та доступі до життєво важливої допомоги", – мовиться у заяві.
"У прирічкових населених пунктах Дніпровського району п’ятий день немає води. Волонтери роздали по п'ять літрів на людину, але питання в тому, на скільки цього має вистачити? День, тиждень, місяць? … Усі мобілізувалися, щоб підтримати затоплені громади, але люди, що борються від спраги, не менш важливі", – сказало джерело у розмові з Amnesty International.
Також повінь у Миколаївській та Херсонській областях різко ускладнила роботу з розмінування, зазначає МІ. "Затоплена місцевість у багатьох місцях залишається недоступною, і є побоювання, що міни та інші боєприпаси, які не розірвалися, були перенесені паводковими водами до раніше безпечних районів і що шари осаду поховали міни, ускладнюючи їх пошук", – мовиться у заяві.
Amnesty International закликала Росію терміново виконати свої зобов’язання як окупаційної влади перед цивільним населенням.
"Російські окупаційні війська повинні терміново виконати свої зобов’язання за міжнародним правом, організувавши безпечну та гідну евакуацію цивільного населення із затоплених територій, які знаходяться під їх контролем. Вони також повинні дозволити волонтерам і міжнародним командам рятувальників доставляти гуманітарну допомогу та евакуювати мирних жителів із постраждалих від повені регіонів", – закликала Анна Райт.
"Міжнародна Амністія" не уточнює, на кого вона покладає відповідальність за підрив греблі, але закликає притягнути винних до відповідальності.
"Відповідальні за руйнування Каховської греблі мають бути притягнуті до відповідальності, як і будь-хто, відповідальний за злочини, згідно з міжнародним правом, скоєні в Україні. Водночас порятунок життів і засобів до існування, а також запобігання подальшим смертям і катастрофам є першорядним», – вважають в МІ.
Згідно з міжнародним правом, обидві сторони в будь-якому конфлікті повинні намагатися захистити цивільних осіб. З початку широкомасштабної агресії Росії у 2022 році, Amnesty International у численних звітах відстежує порушення міжнародного гуманітарного законодавства з боку російських окупаційних військ.
Через публікацію звіту МІ у серпні минулого року, організація стала об'єктом критики з боку України та інших країн та міжнародних організацій. У звіті організація звинувачувала українських військових у тому, що вони свідомо не дбали про безпеку мирного населення під час боротьби з російською агресією. МІ пізніше замовила незалежне розслідування про свій звіт, але не оприлюднила його результатів, чимало критики лунало на адресу керівництва організації, що ще сильніше вплинуло на репутацію організації.
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Присяжні США офіційно схвалили обвинувачення Джеку Тейшейрі - у справі про витік секретних документів Пентагону
Військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі, підозрюваному в організації витоку секретних документів Пентагону, висунули офіційні звинувачення.
Як повідомило Міністерство юстиції США, присяжні, які розглянули докази, подані слідством, 15 червня схвалили обвинувальний документ, що складається із шести пунктів. Його звинувачують у незаконному зберіганні й розповсюдженні секретних документів, пов’язаних із національною обороною.
У випадку визнання винним, Тейшейрі може загрожувати 60-річне ув’язнення.
Військового арештували у квітні цього року після того, як у соціальних мережах з’явилися фотокопії десятків секретних документів Пентагону з інформацією про воєнну допомогу країн НАТО Україні, з оцінкою російських втрат під час вторгнення в Україну, з даними американської розвідки про стан російської армії, з іншою інформацією щодо різних країн.
Як повідомляв Голос Америки, на знімках, оприлюднених в мережі, здебільшого йдеться про оцінки американської розвідки та військового керівництва США про хід війни Росії проти України. З них також випливає, що Сполучені Штати могли стежити не лише за своїми противниками, але і за союзниками, зокрема Україною, Південною Кореєю, Ізраїлем та іншими країнами.
Серед іншого, в документах мовиться про критичні потреби українських сил ППО, зокрема в боєприпасах. Також там є інформація про ймовірний час та цілі російських атак на Україну, яку Вашингтон міг передавати Києву для кращої оборони. І нібито оцінки США, де вони вважають, що ні Україна, ні Росія не зможуть досягнути значних успіхів на полі бою до кінця 2023 року.
В Пентагоні не підтвердили автентичності оприлюднених знімків, але кажуть, що в деяких випадках на них дійсно можуть бути засекречені дані.
За даними американської преси, секретні документи опинилися в соціальних мережах після того, як 21-річний Тейшейра показав їх партнерам із закритого чату для геймерів, щоб похвалитися доступом до державних секретів.
В обвинувальному висновку також містяться звинувачення, які були раніше висунуті Тейшейрі. Він перебуває у попередньому ув’язненні з моменту арешту.
- Голос Америки
Сполучені Штати нададуть Україні додаткові 205 мільйонів доларів гуманітарної допомоги
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що Сполучені Штати нададуть Україні додаткові 205 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для підтримки українців, що постраждали від російської агресії.
«Гуманітарна допомога США надає народу України важливу підтримку, включаючи їжу, безпечну питну воду, послуги захисту, освіту, засоби до існування, юридичну допомогу, доступний притулок, медичне обслуговування тощо через наших міжнародних та неурядових партнерів у регіоні. Ці кошти також допомагають жертвам конфлікту підтримувати зв’язок із членами сім’ї, які розлучилися, і сприяють возз’єднанню сім’ї, коли це можливо», – мовиться у заяві, яку оприлюднив Державний департамент США.
За даними Державного департаменту, «з початку вторгнення Росії понад шість мільйонів біженців покинули країну, а понад п’ять мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами всередині України». «Ще мільйони українців постраждали від нападів Росії в Україні», – мовиться у заяві.
Обсяг гуманітарної допомоги, яку США надали Україні в 2023 фінансовому році, перевищує 605 мільйонів доларів. За даними Державного департаменту, ці гроші забезпечують подальшу підтримку гуманітарних організацій, що реагують на кризу і підтримують біженців. З лютого 2022 року Сполучені Штати надали понад $2,1 млрд гуманітарної допомоги для народу України як в Україні, так і в регіоні.
Конгрес США схвалив понад 100 мільярдів доларів військової, гуманітарної та економічної допомоги Україні після вторгнення Росії в лютому 2022 року.
У суботу Британія повідомила, що надасть 16 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 20 мільйонів доларів США) для постраждалих від руйнування дамби у Новій Каховці та на інші гуманітарні потреби України.
- Голос Америки
Що входить у миротворчий план африканських лідерів та обстріли Києва під час їхнього візиту - коментарі оглядачів
Обстріли Києва в день візиту до України лідерів семи країн Африки з миротворчою місією є посланням від Росії про її войовничі наміри, - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на сторінці Twitter.
“Путін так “зміцнює довіру”, завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети – це повідомлення Африці: Росія хоче більше війни, а не миру”, - написав глава МЗС України.
Росіяни атакували Київ ракетами та безпілотниками в день візиту в Україну делегації лідерів африканських країн з миротворчою місією, в п'ятницю, 16 червня. У столиці було чутно вибухи, українські військові повідомили, що працює ППО.
Закордонний кореспондент журналу "Економіст" Олівер Керрол нагадав скептикам, яку роль грає НАТО у конфлікті. Наприклад, сьогодні завдяки ППО, раніше наданим альянсом Україні, не постраждали африканські лідери, які перебували у Києві.
“Нове підтверджено. Українська протиповітряна оборона використала надані НАТО системи, щоб перехопити 6 аеробалістичних та 6 крилатих ракет "Кинжал". Все це в той час, коли африканські лідери були в Києві, щоб обговорити миротворче посередництво з Москвою”, - пише в Twitter кореспондент видання Economist.
Схожа думка лунає від українського дипломата Олександра Щерби: "Сильні вибухи у небі над Києвом. Сподіваюся, президент Південної Африки, який відвідує сьогодні Україну, пам’ятатиме, що значить бути під обстрілами. Зараз західна зброя також допомагає врятувати йому життя”.
Після обстрілів 16 червня офіс президента Південної Африки написав у Твіттері: “Місія продовжується і йде за планом”.
Пропозиції щодо миру
Журналісти видання Reuters пишуть, що отримали доступ до рамкового документа про миротворчі пропозиції африканських лідерів для України та Росії.
За даними Reuters, запропоновані миротворчі ініціативи можуть включати відведення російських військ, виведення російської тактичної ядерної зброї з Білорусі, призупинення виконання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, а також зняття санкцій Заходу, накладених на Росію.
"Вищезазначені заходи мають бути спрямовані на сприяння створенню середовища, яке сприятиме припиненню вогню, аби дозволити сторонам зміцнити довіру та розглянути можливість формулювання своїх стратегій із відновлення миру", — йдеться в документі.
Метою цієї місії, згідно з документом, є "заохочення сторін погодитися на дипломатичний процес переговорів". Угода про припинення бойових дій може бути укладена після виконання умов, і має супроводжуватися переговорами між Росією та Заходом, йдеться в документі, з яким ознайомились журналісти Reuters.
Генсек ООН: це важлива ініціатива
Генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттеріш у п'ятницю висловив сподівання, що африканські лідери обговорять з російським президентом Путіним експорт з Росії продовольства і добрив, а також продовження Чорноморської ініціативи.
“Я сподіваюся, що в розмовах з президентом Путіним і африканськими лідерами буде позитивний результат стосовно Чорноморської зернової ініціативи, а також щодо зусиль, які ми докладаємо для експорту російського продовольства та добрив”, - заявив генеральний секретар ООН.
Антоніу Ґуттеріш назвав візит африканських лідерів в Україну “важливою ініціативою”.
“Я мав нагоду почути від президента (Південноафриканської республіки Сіріла) Рамафози опис зусиль, які будуть докладені. Я завжди заохочую всі зусилля, спрямовані на досягнення миру. Не можна визначати, чого вони досягнуть. Я вважаю важливим підкреслити, що це важлива ініціатива, заснована на добрій волі низки значущих країн”, - сказав Ґуттеріш.
Делегація з семи африканських країн - Південної Африки, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Республіки Конго і Замбії - відвідують Україну у п'ятницю, 16 червня, з миротворчою місією. Вони поклали квіти біля місця масових поховань у м.Буча та провели зустріч із президентом Зеленським.
Після Києва лідери Африканських країн відбудуть до Санкт-Петербурга, де мають намір провести зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Сьогодні у Росії делегація північноафриканської країни Алжир підписала угоду з урядом РФ про стратегічне партнерство.
Раніше Китай надіслав власний "мирний план" для обговорення "політичного врегулювання" до Києва, Москви та європейських столиць. Про власну миротворчу місію заявляв також Ватикан. Крім того, Індонезія пропонувала ще один мирний план, який Україна вже відхилила.
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