Спостерігачі з діаспори на виборах: «Впораємося без росіян»

Як відрізнити зіпсований бюлетень від дійсного? Що таке виборчі каруселі? Що робити, якщо на дільницю надійшов сигнал про закладену вибухівку? Усі ці премудрощі має знати спостерігач. Інструктаж у переддень виборів проходять міжнародні спостерігачі Світового конгресу українців.

Колишній журналіст "Голосу Америки" Юрій Саєвич вже вдруге приїхав в Україну з такою місією. Він добре знає, що може і чого не може робити міжнародний спостерігач.

“Тільки спостерігати, не робити зауважень, не давати порад”, - перелічує він.

День голосування Саєвич проведе на дільницях в Дніпрі і так пояснює своє рішення вчергове приїхати в Україну під час виборів: “Просто хочу зробити свій вклад, щоб вибір українських людей був прийнятий відповідно. І на міжнародній арені визнавався”

СКУ, що об’єднує українську діаспору світу, мобілізував майже 300 українців з різних країн. Багато з них приїхали в Україну своїм коштом. Ця місія друга за чисельністю після спостережного десанту ОБСЄ, пояснює один з керівників Конгресу Євген Чолій.

“Наша місія є унікальною, бо наші спостерігачі є в більшості україномовні, слідкують за подіями в Україні вже довгі роки, розуміють ситуацію в Україні, розуміють різні нюанси”, - хвалиться Чолій.

Як свідчать опитування, думка міжнародних спостерігачів найавторитетніша. Що вони скажуть про хід голосування - матиме значення як для міжнародної спільноти, так і для самих українців, пояснює керівник місії спостерігачів УККА Андрій Футей.

“Український народ під час виборів дає найбільшу довіру міжнародним спостерігачам. Наша місія є в тому, щоб оцінити, що вибори є справедливі, що вони були чесні і прозорі”, - розмірковує Футей.

На цих виборах в Україні не буде міжнародних спостерігачів з Російської Федерації. В місії СКУ це рішення української влади називають виправданим.

“З РФ можуть під плащиком спостерігача приїзджати різні агенти, які мали б за мету перешкодити демократичному процесу цих виборів”, - заявив в інтерв'ю Голосу Америки Євген Чолій.

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