Завершення суду над генералом Младичем і очікування покарання за геноцид

Трибунал ООН щодо злочинів війни у колишній Югославії готується оголосити 22 листопада остаточний вирок колишньому командувачу озброєних формувань боснійських сербів Ратку Младичу.

Багаторічний судовий процес у Гаазі називають найважливішим з часів Нюрембергського трибуналу над німецькими нацистами.

Адвокати кажуть, що 74-річний обвинувачений потерпає від проблем зі здоров’ям і, ймовірно, не зможе бути у залі суду під час оголошення вироку, або може просити перенести засідання.

Генерала Младича звинуватили в геноциді і зокрема у тому, що він наказав убити 8 тисяч мусульманських чоловіків та юнаків у Сребрениці 1995 року, а також командував кількарічною облогою Сараєва, де від артилерійських обстрілів і снайперського вогню загинули 11 тисяч цивільних мешканців.

Різанину у Сребрениці називають найгіршим звірством у Європі з часів Другої світової війни, але обвинувачі у справі вказали і на низку інших масових убивств.

Прокурори вимагали для Младича найсуворішого покарання - довічного ув’язнення, але він не визнав себе винним у жодному з 11-ти обвинувачень. Очікують, що підсудний буде подавати апеляцію на вирок.

Ратко Младич командував армією боснійських сербів упродовж війни 1992-95 років і стверджував, що захищав своїх співвітчизників та не віддавав накази убивати полонених та цивільних.

Кореспонденти кажуть, що чимало боснійських сербів вважають Младича своїм героєм і відкидають відповідальність сербських формувань за масові убивства часів боснійської війни.

Младича 2011 року заарештувала сербська поліція у селі в Сербії поблизу румунського кордону, де він переховувався.

Раніше трибунал у Гаазі засудив за злочини проти людства іншого лідера боснійських сербів - Радована Караджича, але чимало боснійських мусульман були обурені тим, що покарання було не найсуворіше (40 років в’язниці) і вирок не включав визнання його причетності до геноциду.

Генерал Младич командував армією боснійських сербів упродовж 1992-95 років.

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