Мобільні додатки стежать за користувачами навіть після видалення з телефону - ЗМІ

Компанії, які обслуговують розробників мобільних додатків, тепер можуть з'ясувати, які користувачі нещодавно усунули додатки зі своїх пристроїв, і спрямовувати на них рекламу, щоб переконати знову завантажити програму. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Серед компаній, які пропонують так звані uninstall trackers (програми, що дозволяють відстежити тих, хто усунув додаток – ГА) – AppsFlyer, MoEngage, Localytics і CleverTap. Вони знайшли способи обійти як iOS, так і Android. Зазвичай такі програми входять до ширшого набору інструментів розробника. До клієнтів цих компаній входять такі відомі бренди, як T-Mobile США, Spotify Technology і Yelp.

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Критики вважають, що це черговий привід для перегляду прав конфіденційності в Інтернеті та обмеження того, що компанії можуть робити з даними користувачів. «Більшість технологічних компаній не дають людям деталізованого вибору конфіденційності, якщо взагалі надають їм вибір», – говорить Джеремі Джиллула, директор з технологічної політики Electronic Frontier Foundation, захисник конфіденційності.

Таким чином, програми відстеження видалених додатків можуть порушувати політику Apple та Google, яка спрямована на те, щоб їхні мобільні інструменти для розробників не використовувалися в рекламних цілях, але компанії поки що не вжили заходів, підсумовує автор матеріалу.

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