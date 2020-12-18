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США готові ліцензувати другу вакцину від коронавірусу

Адміністрація США з контролю за продуктами харчування та ліками (FDA) заявляє про готовність можливо вже у п’ятницю дати терміновий дозвіл на використання вакцини для захисту від коронавірусу, яку розробила фармацевтична компанія Moderna.

Підставою для рішення буде рекомендація ради фахівців, двадцять членів якої у четвер проголосували за висновки, згідно з якими користь від вакцини Moderna переважає можливі ризики її масового застосування.

«Дані, які були розглянуті дуже детально, значно переважають будь-які помічені проблеми», - сказала одна з фахівців, доктор Гейлі Ґанс з Медичного центру Стенфордського університету.

Вакцина Moderna буде вже другою вакциною для боротьби з пандемією COVID-19, яку терміново схвалили для проведення імунізації у Сполучених Штатах.

США вже проводять щеплення вакциною американської компанії Pfizer, розробленою з німецьким партнером - BioNTech.

Вакцину Pfizer/BioNTech також першою почали використовувати у Великій Британії і її упродовж планують ліцензувати у 27-ми країнах Європейського Союзу.

Обидві вакцини під час випробувань показали приблизно 95% ефективність у захисті від коронавірусу.

Вакцина Moderna має одну з переваг у тому, що може зберігатися при температурі -20 градусів за Цельсієм, у той час як вакцина Pfizer/BioNTech вимагає збереження при -75 градусів.

Це означає, що вакцина Moderna може бути кращою для використання у віддалених регіонах, де немає спеціального морозильного устаткування.

Посадовці у США сподіваються, що вже до кінця цього місяця імунізацією будуть охоплені 20 мільйонів людей, а до кінця березня наступного року щеплення від коронавірусу зроблять третині населення США - приблизно 100 мільйонам американців.

У Сполучених Штатах зареєстровано найбільше заражених (понад 17 мільйонів) і найбільше померлих (понад 300 тисяч) з коронавірусом людей у порівнянні з іншими країнами світу.

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