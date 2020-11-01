У Молдові проходять вибори президента, у Грузії за попередніми даними на парламентських виборах виграла провладна партія

У Молдові 1 листопада відбувається голосування на президентських виборах. Проросійському чинному президентові, засновнику Соціалістичної партії Молдови Ігорю Додону протистоять сім інших кандидатів. Але його головною суперницею, як показують опитування, є Майя Санду, 48-річна прозахідна технократка та колишня прем’єр-міністерка, яка очолює "Партію дій та солідарності".

Опитування показують, що 45-річного Додона підтримує близько 23% виборців, а Санду – близько 20%. Близько 35% виборців заявили, що ще не визначилися.

У 2016 році Додон переміг Санду в другому турі з перевагою менш ніж 5 відсотків. Із червня до листопада 2019 року Санду працювала прем’єр-міністром, доки Додон не змусив її піти з посади – після того, як вона безуспішно чинила опір його зусиллям зі встановлення контролю над Генеральною прокуратурою.

Обидва штаби провідних кандидатів кампанії звинуватили іншу сторону в отриманні іноземної допомоги та роботі в інтересах іноземних урядів.

Закриття виборчих дільниць заплановано на 21:00 за місцевим часом. Якщо жоден кандидат не отримає більшості, 15 листопада відбудеться другий тур.

Тим часом, на парламентських виборах у Грузії, які відбулись у суботу, за попередніми даними підрахунку голосів, лідирує владна партія "Грузинська мрія". Після підрахунку 80% бюлетенів вона отримує понад 48 відсотків, її найближчий конкурент, "Єдиний національний рух" Міхеїла Саакашвілі – понад 25% голосів.

До парламенту проходять також кілька менших партій, оскільки прохідний бар’єр становить лише один відсоток.

Кандидати від владної партії лідирують також у більшості мажоритарних округів. Всього обираються 120 депутатів за пропорційною системою і 30 – по округах.

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