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Голоси заробітчан з Молдови допомогли вивести Санду проти Додона в другий тур президентських виборів

У Молдові чинний президент Ігор Додон і колишня прем’єр-міністр Мая Санду за результатами голосування у неділю вийшли другий тур президентських виборів, який відбудеться 15 листопада.

Згідно з попередніми результатами Санду, набравши 36% голосів, випереджає Додона, який має 32%.

Маю Санду, яка навчалася у Гарварді, називають прозахідним політиком, а Ігоря Додона більш орієнтованим на Росію.

Молдова з населенням 3,5 мільйона - одна з найбідніших держав Європи і багато молдован працюють за кордоном, зокрема в Росії.

В останні роки, скориставшись можливістю отримати паспорти історично й етнічно спорідненої сусідньої Румунії, значна частина молдовських заробітчан працює у країнах Європейського Союзу.

Понад 70% голосів майже 150 тисяч молдован, які голосували за кордоном, допомогли вивести вперед Маю Санду, котра виступає за зближення з ЄС.

«Люди в діаспорі, ви були просто дивовижні. Це надзвичайна мобілізація, яка нас усіх надихає», - сказала вона.

Ігор Додон наголошує на важливості відносин з Росією та обіцяє нове врегулювання ситуації з Придністров’ям - територією, що з підтримкою розташованих там російських військ зберігає фактичну незалежність від Молдови.

Додон також подякував виборцям і заявив: «Я запевняю, що ви не пошкодуєте. Ми подолаємо усі перешкоди».

Керівник російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін у розпал молдовської президентської кампанії минулого місяця звинувачував США приготуваннях до «революційного сценарію» для підтримки молдовської опозиції.

Санду і Додон вже змагалися за президентську посаду 2016 року і вона програла в другому турі.

Ігор Додон тоді отримав перемогу на тлі гучних корупційних скандалів, що заплямували прозахідні партії.

2014 року ЄС уклав угоду з Молдовою про близькі політичні й торговельні стосунки, але Брюссель неодноразово висловлював розчарування браком реформ та засиллям корупції у Молдові.

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