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Молитва за Україну в Конгресі. Ексклюзив з капеланкою Палати представників Маргарет Кіббен. Відео

Молитва за Україну в Конгресі. Ексклюзив з капеланкою Палати представників Маргарет Кіббен. Відео
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Молитва за Україну в Конгресі. Ексклюзив з капеланкою Палати представників Маргарет Кіббен. Відео

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«Нехай Господній захист підтримає дух українців, які захищають свої свободи», – такою молитвою капеланка Палати представників Маргарет Кіббен відкриває засідання в Конгресі Сполучених Штатів. Щонайменше кожної середи американські законодавці починають свій робочий день із молитви за Україну.

Як повномасштабне вторгнення РФ вплинуло на капеланів Конгресу? Як працює капеланство в американській законодавчій владі? Та з якими зверненнями конгресмени приходять до капеланів? Дивіться в інтерв’ю журналістки Голосу Америки Катерини Лісунової.

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