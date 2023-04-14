Молитва за Україну в Конгресі. Ексклюзив з капеланкою Палати представників Маргарет Кіббен. Відео

Як повномасштабне вторгнення РФ вплинуло на капеланів Конгресу? Як працює капеланство в американській законодавчій владі? Та з якими зверненнями конгресмени приходять до капеланів? Дивіться в інтерв’ю журналістки Голосу Америки Катерини Лісунової.