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Діаспора

Молитва за Україну: у Вашингтоні відзначили 500 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відео

Молитва за Україну: у Вашингтоні відзначили 500 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відео
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Молитва за Україну: у Вашингтоні відзначили 500 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відео

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Україна переживає 500 днів повномасштабного вторгнення Росії, 500 днів боротьби з російською агресією за свою культуру, історію та суверенність. У неділю 9 липня у Вашингтоні відбулася спільна молитва присвячена цій трагічній даті у історичному Вашингтонському національному соборі.

Літургія зібрала повний зал як українців так і американців. Там також побували Ілона Войтович та Вячеслав Філюшкін

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