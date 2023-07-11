Молитва за Україну: у Вашингтоні відзначили 500 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відео

Україна переживає 500 днів повномасштабного вторгнення Росії, 500 днів боротьби з російською агресією за свою культуру, історію та суверенність. У неділю 9 липня у Вашингтоні відбулася спільна молитва присвячена цій трагічній даті у історичному Вашингтонському національному соборі.