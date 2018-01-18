Moody’s надало високий рейтинг проекту, що зміцнює енергетичну незалежність України

Moody’s присвоїло рейтинг Аа2 зі стабільним прогнозом для випуску облігацій на суму 250 мільйонів доларів для проекту Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива НАЕК "Енергоатом", йдеться в офіційному повідомленні рейтингового агентства.

Гроші підуть на часткове фінансування побудови першої стадії довгострокового сховища відпрацьованого ядерного палива, що проводиться в Чорнобильській зоні.

Як очікуєтсья, цей проект дозволить зміцнити енергетичну незалежність України від Росії, куди зараз спрямовується відпрацьоване ядерне паливо з українськоих АЕС на тимчасове зберігання

Moody’s пояснює високий рейтинг проекту тим, що політичні ризики за проектом гарантувала установа уряду США Корпорація закордонних приватних інвестицій США (OPIC), захистивши гроші майбутніх позичальників від ризиків експропріації, або відсутності доступу до судочинства. Гарантом проекту також виступив уряд України.

"Проект "Енергоатому" є одним з тих, які виграли від посилення через участь установ з розвитку кредитування та багатосторонніх інвестиційних банків", - наголосив Кристофер Бредгольт, віце-президент Moody’s.

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