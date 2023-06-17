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WSJ розмовляв з російськими полненими в Україні: “Ми сподівалися, що контрнаступу не буде”
Видання Wall Street Journal поспілкувалося з полоненими росіянами в Україні і вважає, що моральний стан російської армії поганий. Однак експерти застерігають від поспішних висновків. Вони кажуть, що не всі роосійські підрозділи є в однаковому стані, а крім того, росіяни можуть покладатися на лінії оборони, які вони готували впродовж багатьоьх місяців.
В’язні у Краматорську, з якими говорив кореспондент американського щоденника, були як професійними військовими, так і менш досвідченими призовниками та найманцями. Декілька були вихідцями з етнічних меншин Сибіру, інші – з Санкт-Петербурга чи Владивостока, пише Wall Street Journal.
Частина з них описували власну добровільну здачу, інших було взято у полон під час перших успіхів українського війська у боях за звільнення окупованих Росією територій.
“Ми були дуже налякані. Ніхто не хоче помирати. Ми сподівалися, що контрнаступу не буде”, - так описав американському виданню свої відчуття один із полонених, військовослужбовець-контрактник з Алтайських гір на півдні Сибіру. Вдома він був будівельником. А до армії, щоб воювати в Україні подався тому, що “це зробили друзі та знайомі”. “Пропаганда говорила, що Україна погана, тут люди нацисти і так далі. Ми це чули всюди”, - цитує газета полоненого росіянина.
В армії він був водієм, лагодив техніку, а також переправляв операторів безпілотників. Але місяць тому його відправили на передову у лісосмузі в Донецькій області. За його словами, коли українські військові увірвалися в ліс, то від ручних гранат загинули п'ять солдатів, які стояли поруч з ним. “Я вийшов з траншеї і почав кричати: “Здаюся, здаюся!”, – зізнався він.
Чимало з в'язнів були у поганому фізичному стані, так, наприклад, боєць російського воєнізованого угруповання “Шторм Z” раніше отримав осколкові поранення голови, від чого почалося заїкання. Лікарі вважали, що він нездатний продовжувати воювати в Україні, але командир наказав йому та іншим пораненим повернутися на фронт.
Перед війною він перебував у тюрмі за торгівлю наркотиками. Потім підписався на півроку бойових дій в Україні за обіцянку помилування. “Я починаю розуміти, що в цій війні ми не на боці правих”, - поділився він усвідомленням після перебування на війні.
Ці та інші військовослужбовці засвідчили, що моральний дух в російській армії “досить низький”.
Багато з них безуспішно очікують ротації місяцями. Натомість сьогодні вони не сподіваються на обмін полоненими, побоюючись повертатися до Росії через дії ФСБ.
Разом з тим, як повідомляв Голос Америки, дослідниця з американського дослідницького центру RAND Corporation Дара Масікот, яка вивчає питання оборони в Росії, не рекомендує будувати жодних планів, які би базувалися на “поганому російському моральному стані”.
На її думку, це “спровокує крах на фронті”.
Оскільки у запасі в росіян – підготовлені лінії оборони, артилерія та повітряно-десантні засоби, налаштовані на те, щоб максимально запобігти прориву.
Як людина, яка вірить, що моральний стан росіян є в кращому випадку помірним або відверто поганим, я все ж нікому б не рекомендувала покладатися на це, як на критичний фактор планування.Дара Масікот
"Оскільки російські сили намагаються уповільнити просування ЗСУ за допомогою мін і артилерії, є відчуття зосередженості. Збройні сили України поки що не прорвали основні російські опорні пункти та оборонні позиції. Російські сили покладатимуться на свою підготовлену оборону, артилерію та повітряно-десантні засоби, щоб спробувати закріпити їх там, де вони є, і запобігти прориву. Як людина, яка вірить, що моральний стан росіян є в кращому випадку помірним або відверто поганим, я б нікому не рекомендувала покладатися на це, як на критичний фактор планування", - написала дослідниця у Twitter.
Достатньо високу оцінку стану оборонних ліній російських військ наводить і видання New York Times.
“Починаючи свій довгоочікуваний контрнаступ, Україна добре озброєна, підтримана удосконаленими технологіями зв’язку та американською і європейською зброєю. Але московські сили покращили свою оборону, координацію артилерії та повітряну підтримку”, - пише видання.
З посиланням на американських посадовців газета зазначає, що “російська тактика покращилася” порівняно із початком повномасштабного вторгнення у 2022 році. Водночас NYT нагадує, що успіх зокрема у Бахмуті Росія здобула “здебільшого завдяки готовності Вагнера кинути полонених у бій, незважаючи на ціну життя”.
Дара Масікот зауважує, що російські війська найбільш виснажені на Луганщині на Донеччині, у тому числі через жорстоке поводження керівництва. Натомість, за її даними, бойових дух елітних російських військ, наприклад, десантників, є стабільним попри те, що “ВДВ зазнали серйозних ударів на початку війни, що знизило їхні загальні бойові можливості”. Але, як і раніше, вони залишаються вірними своїм командирам, вважає дослідниця.
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- Голос Америки
На лінії фронту українці воюють і завдяки дронам, купленим за власні гроші, не лише західними танками і артилерією – Guardian
Українські солдати продовжують воювати навіть з лікарняного ліжка, а значна частина з них самі оплачують необхідні для поля бою безпілотники, чи за власні гроші ремонтують підбиті автомобілі, розповідає західній аудиторії кореспондент британської газети Guardian, який перебуває поблизу Запорізького фронту.
Британський журналіст Дан Саббаґ каже, що відстані може здаватися, що війна в Україні ведеться західними танками, ракетами та іншою технікою, але на передовій він побачив, як українські військові використовують зброю місцевого виробництва, яку часто фінансують з власної кишені. Репортер розповідає, що нові дрони по 400- 500 доларів за штуку допомагають спостерігати за боєм та нападати на противника.
Корегування бою з лікарняного ліжка
В одній з лікарень у Дніпрі британський журналіст зустрів пораненого українського командира, який за допомогою мобільного зв’язку допомагав своїм побратимам вести бій у реальному часі.
«Я все ще працюю, корегую артилерійський вогонь», — цитує українського військового журналіст Guardian.
«Незважаючи на те, що він отримав поранення під час артилерійського обстрілу вночі з 2 на 3 червня, коли українські атаки на південному Запорізькому фронті посилилися, 51-річний Геннадій каже, що коли потрібно, він дивиться на екран телефону, щоб допомогти солдатам на полі бою», – каже журналіст.
Оператор дронів з позивним Швед, пояснює, що за допомогою безпілотників він допомагає вести бій танковому з’єднанню, що воює у кількох кілометрах від нього, на модернізованих чеських танках радянського виробництва. Оператор безпілотників стає «очима» танкістів.
Пізніше на командному пункті безпілотників, що розташований приблизно 50 км від лінії фронту, загін продемонстрував британському журналісту модифікований швидколітаючий безпілотник Aquila українського виробництва, вартістю у 400 доларів США, який керується за допомогою пульта управління та окулярів.
Деякі додаткові деталі, як, наприклад, ті, що потрібні для скинення бомби, виготовляються самими ж військовими за допомогою 3D-принтера. Aquila може нести одну або дві гранати та летить зі швидкістю 100 км/год, щоб ухилитися від ворога. Солдати кажуть, що він може пзаглибитись приблизно на 3 км на територію, контрольовану Росією, і вважають, що це може бути економічно ефективною альтернативою часто неточному артилерійському вогню.
Такі безпілотники стануть критичною частиною майбутньої боротьби – і тут Захід нічому не може навчити українців, адже такі безпілотники – це інновація, каже британський репортер.
«Це війна 21-го століття, — каже інший член команди Дощ. Він пояснює, що хоча деяку частину спостереження можна здійснювати дистанційно в бункерах, більшість команд безпілотників мають працювати на відстані близько 1 км позаду фронту.
Безпілотники та запчастини з власної кишені
Несподіванкою для британського журналіста стало те, що солдати самі закуповують цю техніку і все, що потрібно для її вдасконалення та обслуговування, особливо враховуючи те значення, яке надають безпілотникам українські військові. Армія просто не може собі їх дозволити, каже репортер Guardian.
«Ми платимо до 70% нашої зарплати на купівлю безпілотників», — сказав Швед. Його колега пояснив, є і дрони які можна було б використовувати як камікадзе, але українські військові. Використовують їх як бомбардувальники, бо немає грошей, щоб весь час купувати нові.
Інший поранений військовий 33-річний солдат з позивним Вікінг, який пересувається в інвалідному візку після важкого поранення. Він сказав, що сам «намагався дістати запчастини» для автомобіля, який використовував його підрозділ поблизу передової, щоб витягти поранених. При цьому він скаржився, що машину купили лише два тижні тому і вона вже потребувала ремонту.
У Збройних сил України на це не вистачає грошей, каже британський журналіст, тому запчастини оплачують самі солдати та поранені.
Як повідомляв Голос Америки, 9 червня, Міністерство оборони CША повідомило про новий пакет допомоги Україні на суму 2,1 мільярда американських доларів, який включав боєприпаси для комплексу Patriot, безпілотники Puma, ЗРК і ракети HAWK.
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- Голос Америки
Столтенберґ, імовірно, залишиться керувати НАТО. Йому не знаходять заміни – ЗМІ
Союзники по НАТО не мають спільної думки щодо нового лідера Північноатлантичного альянсу, тому Єнс Столтенберґ, імовірно, залишить ся на своїй посаді і після жовтня цього року, коли мав би сплисти термін його нинішніх повноважень, повідомляє агентство Associated Press (AP), посилаючись на джерело в уряді США, знайоме з точкою зору адміністрації президента Джо Байдена.
Оглядачі зауважують, що думка американського президента має значну вагу у питанні обрання лідера НАТО, враховуючи, що Сполучені Штати витрачають на оборону більше, ніж будь-який інший член альянсу.
Повноваження колишнього прем'єр-міністра Норвегії Єнса Столтенберґа на чолі НАТО спливали минулого року, але були продовжені, щоб зберегти тяглість керівництва НАТО після повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року.
Президент США Джо Байден та його колеги з НАТО мають обрати наступника на саміті у Вільнюсі у липні. Жодних кандидатур не було оприлюднено, але серед потенційних кандидатів лунали імена прем'єр-міністрки Данії Метте Фредеріксен, або британського міністра оборони Бена Воллеса. Але Фредеріксен сказала, що вона «не на шляху до НАТО» і повідомила, що підтримає Столтенерґа, якщо він погодиться продовжити свої повноваження. Також відомо, що в цій посаді не зацікавлена президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Тож ннаразі немає консенсусу щодо канидатури нового керівника серед членів НАТО, і дипломати все частіше говорять про шанси того, що Столтенберґа попросять залишитися.
У вівторок Столтенберґ зустрівся з президентом Байденом у Вашингтоні. І як повідомляє АР, за словами представника американської адміністрації, знайомого зі змістом їхньої розмови, Байден сказав Столтеберґу, що, на його думку, стає все більш очевидним, що серед союзників «не буде консенсусу» з питання про нового лідера.
Тому президент США дав зрозуміти Столтенберґу, що буде радий, якщо той залишиться на посаді кочільника НАТО і надалі з огляду на незавершену війну в Україні та труднощі зі схваленням прийому Швеції до альянсу.
«Президент вважає, що за останні півтора роки Столтенберґ зробив чудову роботу, очолюючи альянс під час російського вторгнення, – сказав чиновник адміністрації у розмові з AP. - Його також цілком влаштувало б, якби Столтенберґ залишився на своїй посаді. Він вважає його дуже ефективним лідером».
Сам Столтенберґ сказав у п'ятницю, що не має, що додати з цього приводу.
«Я неодноразово заявляв, що не прагну до продовження повноважень. У мене немає інших планів, окрім як завершити свою роботу в цій якості, коли мій термін закінчиться восени», – сказав Столтеберґ.
Нинішній керівник НАТО очолує альянс протягом дев’яти років – він заступив на посаду лише через кілька місяців після того, як Росія вторглася на схід України та в Крим, у жовтні 2014 року. Відтоді, на думку оглядачів, Столтенберґ показав себе як «найвпливовіший генеральний секретар НАТО під час війни».
«Нікого не здивує, якби історики зрештою визнали його найсильнішим і найздатнішим генеральним секретарем в історії альянсу. Він утримав НАТО від прямого бою з Росією, водночас сміливо забезпечуючи допомогу союзників Україні горами нелетальної техніки та обіцянкою політичної підтримки «стільки, скільки буде потрібно», – вважає Чарльз Баррі, експерт Атлантичної Ради.
Аналітик вважає, що у наступні місяці критично важливо підтримати український контрнаступ і до кінця року буде зрозуміло, чи Україна отримає повну перемогу, чи війна зайде у глухий кут.
«До того часу та з наближенням Вільнюса війна та інші важливі питання — членство Швеції в НАТО, рівень витрат на оборону, протистояння викликам Китаю — вимагатимуть міцного лідерства та дипломатії. Прийдешні місяці не є оптимальними для прощання з найздібнішим лідером НАТО або для того, щоб вітати нового», – вважає аналітик.
У своїй статті, яку Атлантична Рада опублікувала цього тижня, він пише, що немає нагальної потреби обирати нового генсека негайно, його можна ухвалити і пізніше, наприклад, на початку 2024, що дасть достатньо часу для призначення нового генерального секретаря на 75-му ювілейному саміті у Вашингтоні.
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