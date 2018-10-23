Морські дрони НАТО протидіятимуть російським субмаринам

США та союзники з НАТО об'єдналися, щоб тісніше співпрацювати над розробкою та розгортанням безпілотних морських систем. Про це йдеться в угоді, підписаній керівниками оборони 13-ти союзників НАТО, повідомляє видання DefenseNews.

Під час липневого саміту держави підписали план спільного впровадження технологій, призначених для мінного і підводного полювання, йдеться у прес-релізі, виданому в жовтні.

«Використання безпілотних систем – це ривок, який потенційно може кардинально змінити морську техніку, – йдеться в прес-релізі. – Працюючи поряд із традиційними військово-морськими засобами, ці безпілотні системи підвищать як нашу ситуаційну обізнаність, так і наш контроль над морями».

Прес-реліз, хоч і не надає подробиць, вочевидь, відкриває можливість того, що розвиток підводних та поверхневих дронів може бути ще більш прибутковим для компаній, які беруть у цьому участь, оскільки він свідчить, що Альянс шукає спільні, сумісні системи. Це означає, що перевірені дрони можуть конкурувати за бізнес на 13 ринках одночасно, а не тільки на одному.

Країнами, які беруть участь у договорі, є Бельгія, Данія, Німеччина, Греція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Туреччина, Сполучене Королівство та Сполучені Штати.

Ця угода є ще одним свідченням того, наскільки серйозно Альянс сприймає загрозу з боку російських підводних човнів.

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