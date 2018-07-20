Представники Трампа і Путіна говорять про другий саміт на тлі браку інформації про домовленості з першого

У Москві заявили у п’ятницю про готовність вести мову про організацію осіннього візиту російського президента до Вашингтона - на другий день після повідомлення Білого Дому, що президент Трамп запросив Путіна.

Я з нетерпінням чекаю нашої другої зустрічі, щоб ми почали втілювати деякі з багатьох обговорених справ.

​Агенція Associated Press цитує російського посла у США Анатолія Антонова про те, що Росія “завжди відкрита до таких пропозицій”.

Якщо візит відбудеться, то це буде перша офіційна поїздка Путіна до США після відвідин у липні 2007 року, коли він провів два дні на родинному ранчо президента Буша.

Тим часом президент Трамп змушений відповідати на хвилю критичних застережень про його першу офіційну двосторонню зустріч з Путіним у Гельсінкі 16 липня.

“Саміт з Росією був великим успіхом, але не для справжніх ворогів народу - фальшиво-новинних медіа. Я з нетерпінням чекаю нашої другої зустрічі, щоб ми почали втілювати деякі з багатьох обговорених справ, включно із припиненням тероризму, безпеки Ізраїлю, ядерних…”, - написав американський керівник у Twitter у четвер .

Президент Путіну Москві також виступив на захист гельсінської зустрічі, заявивши, що “успішний” саміт намагаються нівелювати “потужні сили” у США.

Допоки ми дізнаємося, що відбулося на тій двогодинній зустрічі в Гельсінкі, президент не повинен більше спілкуватися з Путіним сам-на-сам.

​Російський лідер сказав напередодні, що двогодинна розмова у понеділок Гельсінкі, яка відбувалася у присутності лише двох перекладачів, “привела до деяких корисних домовленостей”, але не подав подробиць.

Згідно з окремими повідомленнями президента Трампа на зустрічі йшлося про боротьбу з тероризмом, безпеку Ізраїлю, про поширення ядерної зброї, кібернапади, торгівлю, Україну, мир на Близькому Сході та про Північну Корею.

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер розкритикував запрошення.

“Допоки ми дізнаємося, що відбулося на тій двогодинній зустрічі в Гельсінкі, президент не повинен більше спілкуватися з Путіним сам-на-сам. Чи то у Сполучених Штатах, чи в Росії, чи будь-де”, - написав він у Twitter.

“Домовленості” щодо України

Більшість подробиць про зміст переговорів у Гельсінкі досі надходили переважно від російської сторони.

На прес-конференції Трампа і Путіна 16 липня американський президент не згадував про Україну, але російський президент сказав, що тема досягнення миру в Україні обговорювалася і визнав, що погляди двох сторін на статус Криму розходяться.

Агенція Bloomberg повідомила, що у закритій частині виступу перед російськими дипломатами у Москві у четвер Путін сказав, що запропонував Трампу провести референдум для припинення війни на сході України.

Згідно з повідомленнями два президенти погодилися не оприлюднювати план, щоб американський резидент міг обміркувати пропозицію.

Кремлівський речник Дмітрій Песков відмовився коментувати подробиці української теми на саміті, сказавши лише, що обговорювалися “деякі нові ідеї”, над якими ще будуть працювати.

З американського боку підтвердження цієї інформації стосовно України не було.

Президент Петро Порошенко заявив українському телеканалу ICTV, що на його думку у Гельсінкі “президент Трамп не здав жодної позиції по Україні… наприклад, чий Крим”.

У Twitter він написав 16 липня: “Ми готові і будемо захищати нашу землю навіть якщо залишимося самі, без міжнародної підтримки. Для цього ми продовжуємо розбудовувати армію, і пріоритетом залишаються Збройні Сили України”.

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