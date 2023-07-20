Росія обмежує пересування британських дипломатів, Британія запроваджує санкції проти найманців "Вагнера"

Росія обмежує пересування британських дипломатів територією Росії через те, що у Москві називають "підтримкою терористичних дій київського режиму", повідомляє російське Міністерство закордонних справ у четвер.

Тимчасовому повіреному Великої Британії повідомили в російському МЗС, що надалі для того, щоб британські дипломати (за винятком посла та керівників консульств) могли від'їхати далі, ніж на 120 км від дипломатичної установи, вони мають повідомляти «про терміни, мету, тип поїздки, заплановані ділові контакти, супроводжуючих осіб, вид транспорту, місця відвідування та розміщення, а також маршрут поїздки» щонайменше за п’ять робочих днів.

"У відповідь на ворожі дії Лондона, в тому числі перешкоджання нормальному функціонуванню російських диппредставництв у Великій Британії, британську сторону було повідомлено про рішення запровадити нотифікаційний порядок переміщення співробітників британських дипломатичних представництв на території нашої країни", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє телеканал CNN з посиланням на російське державне агентство «РИА Новости», проходячи в будівлю МЗС у Москві, тимчасовий повірений у справах Великої Британії Том Додд сказав журналістам: «Ми хочемо миру в Україні, і щоб російські війська залишили Україну».

У дипломатичному відомстві додали, що будь-які спроби Лондона продовжити «деструктивну лінію проти Москви, демонізувати Росію та ускладнити роботу її іноземних відомств отримають рішучу відповідь».

У четвер Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про санкції проти осіб, пов’язаних із звірствами, які вчиняли найманці «Групи Вагнера» в Африці.

Міністр Великої Британії у справах Африки Ендрю Мітчелл заявив, що підрозділ російських найманців, який також допомагає Кремлю у вторгненні в Україну, «діє безкарно» в таких країнах, як Малі, Центральноафриканська Республіка (ЦАР) і Судан.

Серед 13 осіб і підприємств, які потрапили під санкції, є Костянтин Пікалов, так звана «права рука» керівника групи Євгена Пригожина. Уряд Великої Британії заявив, що він відповідальний за тортури та цілеспрямовані вбивства мирних жителів.

Лідер «Групи Вагнера» Пригожин, який очолював спробу повстання проти Москви минулого місяця, вже раніше потрапив під санкції Британії разом із кількома його ключовими командирами за участь у вторгненні Росії в Україну.

У понеділок британський уряд заявив, що запровадив нові санкції проти російських посадовців, зокрема проти російського міністра освіти Сергія Кравцова, за участь у примусовій депортації Москвою українських дітей. Посадовцям заморозять активи і заборонять поїздки до Великої Британії.

Британія запровадила тоді 13 нових санкцій у відповідь на "спроби Росії знищити українську національну ідентичність". Серед дій, спрямованих проти української ідентичності називають примусове переселення та перевиховання українських дітей.