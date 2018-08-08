Розголос про можливі нові санкції США похитнув курс російського рубля

Курс рубля а також ціни на російські акції та облігації впали після того, як в пресі було опубліковано ймовірний текст законопроекту США, що передбачає запровадження нових "руйнівних санкцій" проти Росії за втручання у вибори, повідомляє Bloomberg. Так, у середу курс рубля впав на 2,2% подолавши бар'єр у 64 рубля за долар.

"Публікація газети "Коммерсант" стала соломинкою, яка переламала спину верблюдові", - сказав в коментарі для Bloomberg Денис Давидов, аналітик Nordea Bank в Москві. "Важливо мати змогу прочитати і оцінити сам законопроект", - додав він.

Якщо тиск на Росію спричинить падіння банківської системи від санкцій, це призведе до гірших політичних результатів, ніж маємо тепер

Шамалія Хан, директор з ринків боргових паперів компанії AllianceBernstein з Нью-Йорку готується до введення подальших санкцій США, однак, вважає, що покарання може виявитись більш м'яким, ніж повідомляло російське видання.

"Якщо тиск на Росію спричинить падіння банківської системи від санкцій, це призведе до гірших політичних результатів, ніж маємо тепер, - зазначила Хан. – Ключове правило санкцій, це тримати деякі в запасі, бо якщо використати найпотужніші санкції, то що робити далі?"

"Якщо законопроект набуде сили закону і Росія відповість, то рубль зазнає ще більшого удару через погіршення очікувань і розпродаж російських активів", - сказав Володимир Міклашевський, стратегічний аналітик Danske Bank A/S в Гельсінкі в коментарі Bloomberg.

Про внесення законопроекту з посилених санкцій оголосив сенатор США Бен Кардин.

"Цього тижня я та ряд сенаторів з обох партій внесли новий агресивний пакет санкцій проти Росії. Кремль напав на наші вибори і нашу демократію і працює, щоб зробити це знову. Я закликаю всіх своїх колег допомогти притягнути Путіна до відповідальності", написав сенатор у Facebook 3 серпня.

Зокрема, заявляє сенатор, законопроект передбачає введення санкцій на операції з державними борговими паперами РФ, на інвестиції до проектів в енергетиці, які втілюють російській державні, чи квазідержавні установи а також введення заборони на видачу дозволів американським особам на участь в російських проектах з нафтовидобутку.

Очікується, що Палата представників почне розгляд законопроекту щодо нових санкцій проти Росії після поновлення роботи в вересні

Серед іншого законопроект передбачає введення додаткових санкцій проти політиків, олігархів, членів сімей, а також інших осіб, які провадять незаконну корупційну діяльність на користь Володимира Путіна, прямо чи опосередковано, повідомив сенатор.

Очікується, що Палата представників почне розгляд законопроекту після поновлення роботи в вересні. Водночас, шанси на остаточне затвердження законопроекту не є однозначними, вважають у Bloomberg, адже нещодавно президент Дональд Трамп закликав до зміцнення відносин з Росією, а Міністерство фінансів США раніше виступило проти запровадження санкцій США на операції з державними борговими паперами Росії.

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