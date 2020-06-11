Адміністрація Трампа анонсувала ініціативи з розширення можливостей жінок по всьому світу

Адміністрація президента США Дональда Трампа анонсує нові плани щодо забезпечення безпеки жінок і їх залучення до політичної і громадської діяльності по всьому світу.

Міністерство оборони США, Міністерство національної безпеки, Державний департамент та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у четвер анонсували свої плани просування Стратегії США з проблем жінок, миру і безпеки (WPS).

Держдепартамент модернізує інструменти зовнішньої політики для розвитку програм, спрямованих на більш активне залучення жінок до процесів прийняття рішень, захист від сексуального насильства та протидію насильницькому екстремізму

У цих планах перераховуються кроки, які федеральний уряд США вживає для активізації ролі жінок у запобіганні та врегулюванні конфліктів і відновлення країн, які пережили конфлікти.

«Сполучені Штати усвідомлюють, що суспільства, в яких жінкам надають більш широкі можливості, є більш стабільними і мирними як в економічному, так і в політичному плані», - підкреслюють в Білому домі.

У заяві Білого дому зазначається, що адміністрації вже вдалося досягти значного прогресу в цьому напрямку.

Так, Держдепартамент модернізує інструменти зовнішньої політики для розвитку програм, спрямованих на більш активне залучення жінок до процесів прийняття рішень, захист від сексуального насильства та протидію насильницькому екстремізму.

Як зазначив у своїй заяві держсекретар Помпео, стратегія Держдепартаменту «спрямована на підтримку жінок-лідерів, що роблять внесок у світову безпеку».

«Підтримка значимої участі жінок у підтриманні миру, запобіганні конфліктам і боротьбі з тероризмом веде до підвищення безпеки та досягнення економічних результатів для громад і країн по всьому світу, - зазначив Помпео. - План Держдепартаменту передбачає конкретні кроки по досягненню наших цілей в області національної безпеки шляхом вирішення проблеми недостатньої участі жінок в зусиллях щодо запобігання конфліктам і забезпечення безпеки».

Адміністрація грає лідируючу роль в світових зусиллях по розширенню прав і можливостей жінок

"План просування Стратегії США з проблем жінок, миру і безпеки демонструє наше лідерство у підтримці жінок, як рушіїв змін з метою вирішення глобальних викликів", - заявила речниця Державного департаменту США Морган Ортагус.

Міністерство оборони сприяє забезпеченню безпеки жінок і дівчаток в періоди конфліктів і криз, а також зміцненню гендерної рівності та розширення прав і можливостей в секторі безпеки.

USAID розвиває програми, які сприяють розширенню прав і можливостей жінок в інтересах врегулювання конфліктів, які перешкоджають прогресу в галузі розвитку і загрожують світовій безпеці.

Міністерство внутрішньої безпеки США надає підтримку Держдепартаменту і USAID в реалізації їхніх міжнародних стратегій.

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