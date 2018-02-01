"Мрія" - український літак: 7-річному блогеру Захару відповіли і пообіцяли виправити помилку

7-річному YouTube блогеру Захару Лісковому із США відповіли видавці британсьої енциклопедії, до яких він нещодавно звернувся у своєму відеоблозі. Хлопець помітив, що в книжці літак Ан-225 "Мрія" назвали російським. Його батьки допомогли хлопцеві записати відео, аби відновити справедливість. Звернення швидко стало хітом в україномовному інтернеті.

Вранці Захар опублікував ще одне відео, повідомляючи, що він отримав імейл від видавців, в якому вони обіцяють виправити помилку.

​Сьогодні ж, Президент України Петро Порошенко подякував Захару за наполегливість і підтримку України.

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