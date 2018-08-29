Манафорт просить перенести суд з Вашингтона

Колишній голова передвиборчої кампанії Трампа Пол Манафорт звернувся до суддів з проханням перенести наступний судовий процес до іншого суду.

Манафорт просить, щоб суд, який має початись з обрання присяжних 17 вересня, було перенесено до суду Роуноук в штаті Вірджинія.

В своєму клопотанні, юристи Пола Манафорта заявили, що президент Трамп ускладнює доступ до справедливого судочинства для свого колишнього очільника кампанії через велику увагу громадськості до цієї події в Вашингтоні та до повідомлень президента в Twitter, повідомляє The Hill.

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"Справедливий судовий процес буде неможливим без зміни місця проведення на більш нейтральне і таке, що менш наповнене ЗМІ", - йдеться в клопотанні юристів.

Манафорт, за твердженням юристів, став "мимовільним гравцем у більшій драмі, що розгортається між паном Мюллером та президентом Трампом".

Трамп неодноразово критикував розслідування Мюллера стосовно втручання Росії до президентських виборів 2016 року і можливої змови з кампанією Трампа а також назвав це розслідування "полюванням на відьом".

Захисники також відзначили, що майже 91 відсоток голосів на президентських виборах в Вашингтоні було віддано за кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон, а Трамп набрав лише 4,1 відсотка голосів.

"Можна очікувати, що виборці, які підтримували секретаря Клінтон будуть налаштовані проти Манафорта, або що виборці, які підтримували президента Трампа будуть менше підтримувати спецпрокурора, - заявили юристи Манафорта. – Це розділення є більш збалансованим в інших регіонах, наприклад, в Роуноук Вірджинії".

Юристи Манафорта в липні також звертались з проханням про перенесення першого суду, протягом якого йшлося про банківське шахрайство та ухиляння від оподаткування до Роуноук.

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