Мін'юст США каже екс-спецпрокурору не відхилятись від письмового звіту під час свідчень у Конгресі

Свідчення Роберта Мюллера в Конгресі не повинні відхилятись від його письмового звіту. Про це Міністерство юстиції США попередило колишнього спецпрокурора США Роберта Мюллера, який очолював слідство стосовно втручання Росії у президентські вибори США 2016 року.

"Будь-які свідчення мають залишатись в межах Вашого публічного звіту, адже питання, що стали предметом Вашого слідства підпадають під виконавчий привілей, включаючи інформацію захищену методами забезпечення виконання … та привілеєм президентської комунікації", - йдеться в листі Другого заступника Генерального прокурора США Бредлі Вайншеймера.

Мюллер планує виступити в якості свідка в Юридичному комітеті та Комітеті з розвідки Палати представників США в середу 24 липня.

Представники Республіканської партії висловлювали занепокоєння, що Демократи в Конгресі США намагатимуться отримати більше інформації від Мюллера стосовно можливих порушень з боку президента США Дональда Трампа.

Виступаючи перед пресою 29 травня, Роберт Мюллер наголошував, що у випадку свідчень в Конгресі, він не буде відхилятись від письмового звіту за результатами слідства, оприлюдненого Міністерством юстиції США.

Слідство встановило факти масштабної кампанії Росії, яка мала на меті втрутитись до президентських виборів у США, але не виявило злочинної змови з передвиборчою кампанією Трампа. Мюллер також навів десять фактів, які могли бути розтлумачені, як спроби адміністрації президента США перешкоджати правосуддю, однак, слідство не зробило висновків про наявність перешкоджання.

Трамп неодноразово критикував слідство Мюллера і порівнював його з "полюванням на відьом".

"Я повністю прочитав весь звіт Мюллера, - написав Трамп у понеділок у Twitter, - і знаєте якого висновку я дійшов, прочитавши Том 1 і Том 2? Нічого немає. Нічого немає. Ми дарма витратили час усіх і гроші платників податків."

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