Мюллер виграв суперечку з Манафортом стосовно обшуків і висуває нові звинувачення в справі російського втручання

Команда Пола Манафорта не матиме можливості подивитись на обґрунтування ордерів, які використовувались для обшуку його помешкання в Александрії, США, повідомляє Bloomberg.

Таке рішення суддя Еймі Берман Джексон пояснила прагненням захистити конфіденційність джерел інформації слідства.

Команда Манафорта намагалась піддати сумнівам юридичні підстави для видання ордера на обшук.

«У формулюваннях немає нічого, що стосується звинувачень, висунутих Манафорту, або що може бути причиною оскаржень для будь-яких ордерів», - наголосила Джексон.

Спецпрокурор Мюллер також починає процес з висунення звинувачень проти підозрюваного, який визнав свою провину і співпрацює зі слідством, повідомляє The Washington Post. Ричард Пінедо, 28-річний мешканець міста Санта-Паула в Каліфорнії визнав свою провину у створенні сотень банківських рахунків, часто з використанням вкрадених ідентифікаційних документів, і продавав їх до невизначених користувачів, що перебували в офшорах, включаючи підозрюваних, пов’язаних з російським слідством.

Минулої середи також на запит команди Мюллера, федеральний суддя розпочав процедуру висунення звинувачень проти колишнього радника президента Трампа Джорджа Пападопулоса, який визнав свою провину в наданні неправдивих свідчень ФБР стосовно російських контактів протягом президентських виборів і погодився співпрацювати зі слідством.

Подання було зроблено перед судовими розглядами, що мають розпочатись 28 липня і 10 вересня в штаті Вірджинія та в столиці США, проти колишнього голови передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, якому висунуто звинувачення в змові, шахрайстві в сфері оподаткування та в банківській сфері, а також в порушенні правил лобістської діяльності при роботі на користь проросійських політиків України. Манафорт заявляє про свою невинуватість.

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