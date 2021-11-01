Маск заявив, що продасть акції Tesla, якщо ООН обґрунтує, як 6 млрд дол здатні вирішити проблему голоду в світі

Найбагатша людина світу мільярдер Ілон Маск заявив, що продасть акції своєї компанії-автовиробника Tesla і пожертвує гроші, якщо ООН зможе довести, що пожертва обсягом приблизно 6 мільярдів доларів, може розв'язати проблему голоду в світі.

Таким чином Маск відповів на заклик директора продовольчої програми ООН (WFP) Девіда Бізлі, що прозвучав минулого тижня в програмі CNN "Пов'язаний світ".

В програмі Бізлі заявив - якщо мільярдери пожертвують 6 мільярдів доларів, це може врятувати від смерті 42 мільйони людей.

"Якщо WFP може описати в цій низці Twitter-дописів те, як саме 6 млрд дол можуть вирішити проблему світового голоду, я одразу продам акції Tesla і зроблю це", - написав Маск в соцмережі.

"Однак оцінку має бути розміщено у відкритих джерелах, щоб громадськість бачила як саме витрачатимуться гроші", - додав він.

Бізлі уточнив у соцмережевому дописі, що 6 млрд дол не можуть вирішити проблему голоду, але "ця одноразова пожертва врятує 42 мільйони життів протягом безпрецедентного голоду".

Він також закликав команду Маска переглянути роботу ООН і запевнив, що ООН "має систему забезпечення прозорості та звітування у відкритих джерелах".

Статки Маска перевищують 300 мільярдів доларів, згідно з оцінками Bloomberg.

Акції Tesla зросли більш ніж на 40% за жовтень, після того, як компанія оприлюднила показники виручки за четвертий квартал. В минулий понеділок капіталізація компанії перевищила трильйон доларів, після оголошення про угоду на закупівлю машин Tesla компанією з оренди автомобілів Hertz, пише Reuters.

На тлі зростання акцій, теперішні та колишні посадовці компанії продали частину своїх акцій, пише видання на основі біржових документів. Член правління Айра Еренпрей продав більше 200 млн доларів акцій Tesla в середу. Колишній член правління компанії Антоніо Гарсіас того ж дня оголосив про продаж акцій на 610 млн дол.

В статті використано матеріали Reuters, Bloomberg, CNN.

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