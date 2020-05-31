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США

«Батут працює». Ілон Маск відповів на заяву глави «Роскосмоса», яку той зробив після окупації Криму

Ілон Маск після успішного запуску ракети SpaceX Falcon 9

Засновник корпорації SpaceX Ілон Маск після першого успішного пілотованого запуску космічного корабля Crew Dragon з космодрому на мисі Канаверал у Флориді нагадав главі «Роскосмосу» Дмитру Рогозіну про його давнє висловлювання на адресу США.

На прес-конференції після запуску у директора НАСА Джеймса Брайденстайна та Ілона Маска запитали, чи отримали вони якесь повідомлення від колег з Росії. Брайденстайн відповів, що бачив заяву Рогозіна з привітаннями і зазначив, що «вони вірять в співробітництво, і я думаю, воно залишиться міцним».

Після цього Маск сказав: «Батут працює» – і розсміявся, як і глава НАСА. Маск додав: «Це внутрішній жарт».

Ця його фраза спричинила хвилю рекцій у соціальних мережах:


Йшлося про заяву Рогозіна, яку той зробив у 2014 році, після введення США санкцій проти Росії за анексію Криму. Тоді Рогозін написав у твітері, що Росія у відповідь може відмовитися доставляти американських астронавтів на МКС, а для потрапляння на станцію порадив їм скористатися батутом.


Втім, після запроваджених проти неї санкцій Росія продовжувала відправляти американських та європейських астронавтів на МКС.

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