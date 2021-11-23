Україна отримає майже 700 млн дол від МВФ на тлі зростання загроз з боку Росії, відзначають оглядачі

Україна отримає майже 700 млн дол від Міжнародного валютного фонду. Рішення про перший перегляд програми і виділення траншу прийняла Рада директорів Фонду напередодні. Транш має допомогти Україні "реагувати на шок COVID-19, забезпечувати економічне зростання і просуватись на шляху важливих структурних реформ", зауважили у Фонді.

В українському уряді привітали рішення Фонду. "Ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він додав, що кошти МВФ будуть спрямовані на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.

Експерти ж відзначають - МВФ прийняв рішення завершити перегляд, який тривав багато місяців, і виділити наступний транш кредиту на тлі зростання безпекової напруги можливої ескалації агресії Росії проти України.

Виділення траншу відбувається на тлі повідомлень про зростання загрози нової агресії Росії, пише Financial Times.

"Багатомільярдна доларова фінансова підтримка з боку МВФ, Світового банку та інших міжнародних фінансових інституцій, а також від США та ЄС, є критично важливою у підтримці України, з того часу, як Росія почала агресивну політику", - наголошує видання.

Ця угода "підтримає уряд Зеленського, який бореться зі зростанням випадків заражень на коронавірус, посиленням інфляції та все більше непокоїться через пересування російських військ на східному кордоні", - пише Reuters.

У своєму дописі в Твіттер, британський економіст Тімоті Еш зауважив, що рішення було прийнято "в гарний час, з огляду на зростання російської загрози", але здивувався, що МВФ схвалив наступний транш, попри "зростання проблем в корпоративному управлінні державними підприємствами" в Україні.

Андерс Аслунд з Джорджтаунського університету також відзначив, що цього разу МВФ, не наголошував на питаннях "корпоративного управління в державних компаніях і залишив окремо питання цін на енергію та оплат".

Дивіться також: Які сценарії допомоги Україні пропонують у Конгресі США? Відео