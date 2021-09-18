Звинувачення проти очільниці МВФ у спробі покращити рейтинг Китаю, жваво обговорюють в соцмережах

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва опинилася в центрі скандалу навколо даних рейтингу Світового банку "Легкість ведення бізнесу" (Doing Business) за 2018 рік, невідповідність у яких виявило розслідування, проведене юридичною фірмою WilmerHale на замовлення Світового банку.

Сама Георгієва заявила, що вона "докорінно на погоджується із звинуваченнями".

"Скажу просто: неправда, - заявила Георгієва під час зустрічі із співробітниками Фонду в п'ятницю, повідомляє Reuters. - Ні цього разу, ані раніше чи після цього, я не чинила тиск на співробітників задля маніпуляції даними".

Раніше Світовий банк оприлюднив результати незалежного дослідження, де йшлося що Китай мав би бути на 85, а не 78-му місці рейтингу "Легкості ведення бізнесу" в 2018 році. Зміни в рейтингу дослідники пов'язали з "тиском" тогочасної виконавчої керівниці Світового банку Георгієвої та її радника "з метою провести конкретні зміни в даних Китаю задля того, щоб підвищити його рейтинг у час, коли, за очікуваннями, Китай мав зіграти ключову роль у збільшенні капіталу банку".

Після оголошення результатів дослідження, Світовий банк заявив, що цілком припиняє публікацію рейтингу "Легкості ведення бізнесу".

Експерти активно обговорюють ситуацію в соцмережах.

"Дипломатія та економіка не можуть існувати під одним дахом", - твітує колишній головний економіст Світового банку і лауреат Нобелівської премії Пол Ромер. Він пішов з установи в 2018 році на тлі конфлікту з Георгієвою, через визначення рейтингу Чилі.

"Можливо, легше зрозуміти, чому я вирішив піти зі Світового банку, аніж працювати під керівництвом Крісталіни Георгієвої", - твітує економіст.

"Гідна людина пішла би у відставку", - твітує про Георгієву британський економіст Тімоті Еш. "Але, - додає він - гідність, як видається, небагато важить серед давоських еліт".

Економіст американської "Атлантичної ради" Андерс Аслунд вважає, що хоча Китай намагається просувати свої інтереси у Світовому банку, індекс "Легкість ведення бізнесу" варто зберегти.

"Хто дбає, має Китай рейтинг 78, чи 85? Лише корумпований китайський уряд, але обидва числа свідчать, що вони достатньою корумповані і приблизно наскільки", - твітує він.

Канадська економістка Марія Попова погоджується з Аслундом щодо того, що індекс варто зберегти і вказує - "індекси - це завжди неточна наука". На думку Попової, в тому, що трапилось не було конфлікту інтересів, чи корупції Георгієвої та її радника.

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