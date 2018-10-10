МВФ: Україна є дуже вразливою для зовнішніх потрясінь

Високий рівень зовнішнього боргу та іноземного валютного боргу є джерелом нестабільності, наголошується в звіті МВФ з питань фінансової стабільності, опублікованому цього тижня.

Поєднання високого рівня зовнішнього боргу та відносно слабких резервів робить країни особливо вразливою для зовнішніх потрясінь. Серед таких країн, за оцінками МВФ є і Україна, яка за показниками зовнішнього боргу у відсотках до експорту та адекватністю резервів перебуває приблизно на рівні Туреччини.

Країн, де як рівень державної заборгованості так і частка валютного боргу є високими не так і багато, наголошується в звіті. Однак, Україна потрапляє до числа таких країн, разом з двома іншими: Ліваном та Тунісом, йдеться у звіті.

В МВФ наголошують на важливості наявності достатніх валютних резервів для того, щоб убезпечитись від викликів. "Через виклики зовнішнього середовища, адекватні запаси у відповідь на можливе зменшення валютної ліквідності, стають це більш важливими", - наголошується в звіті.

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