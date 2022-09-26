Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Світ

Нові санкції Великої Британії проти РФ, вибори в Італії – деталі. Відео

Нові санкції Великої Британії проти РФ, вибори в Італії – деталі. Відео
Embed
Нові санкції Великої Британії проти РФ, вибори в Італії – деталі. Відео

No media source currently available

0:00 0:05:17 0:00
Direct link

Британський уряд став першим на Заході, хто ввів нові санкції проти Росії через незаконні так звані «референдуми» на окупованих територіях України. Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що «уявні референдуми під дулом пістолета не можуть бути вільними чи справедливими».

Своєю чергою Євросоюз готує свій наступний пакет санкцій. Те, якими вони будуть, залежатиме і від позиції нового уряду Італії, де в цю неділю відбулися парламентські вибори. Подробиці від нашого кореспондента у Лондоні Богдана Цюпина.

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG