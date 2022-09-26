Своєю чергою Євросоюз готує свій наступний пакет санкцій. Те, якими вони будуть, залежатиме і від позиції нового уряду Італії, де в цю неділю відбулися парламентські вибори. Подробиці від нашого кореспондента у Лондоні Богдана Цюпина.
Нові санкції Великої Британії проти РФ, вибори в Італії – деталі. Відео
Британський уряд став першим на Заході, хто ввів нові санкції проти Росії через незаконні так звані «референдуми» на окупованих територіях України. Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що «уявні референдуми під дулом пістолета не можуть бути вільними чи справедливими».
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