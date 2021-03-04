Співробітники посольства М'янми в США приєднались до руху проти перевороту у їх країні

П'ятеро співробітників посольства М'янми у Вашингтоні заявили у четвер, що приєдналися до руху проти військового уряду країни, який скинув обраний цивільний уряд і затримав фактичного лідера Аун Сан Су Чжі та інших високопосадовців її партії "Національна ліга за демократію".

У спільній заяві оприлюдненій у Facebook, співробітники посольства заявили, що будуть співпрацювати з тими, хто задіяний у, як вони кажуть, ненасильницькому, антиурядовому русі.

Співробітники посольства заявили, що вони "глибоко засмучені" переворотом і жорсткими репресіями проти протестувальників, і закликали повернутися до цивільного уряду, визнавши результати виборів, які відбулися у листопаді 2020 року.

Посольство М'янми у Вашингтоні заявило в четвер, що "сильно засмучене" та "відчуває глибоке потрясіння через те, що силовики вбивали мирних жителів, включно з дітьми, під час мирних демонстрацій проти військового уряду у М'янмі.

Заява співробітників пролунала на тлі поновалення демонстрацій проти військового уряду М'янми у четвер, наступного дня після жорсткого придушення протестів, яке ООН назвала "найкривавішим днем" з часу державного перевороту 1-го лютого.

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