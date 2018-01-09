Спецпрокурор США може викликати Трампа на допит щодо втручання РФ у вибори

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який розслідує справу ймовірного втручання РФ в американські вибори, обговорював з адвокатами Дональда Трампа можливість бесіди з президентом.

Сторони провели зустріч минулого місяця, проте згідно з джерелами, знайомими із ситуацією, жодних деталей можливого допиту не було встановлено.

Останніми місяцями колишній директор ФБР Роберт Мюллер проводить розслідування в результаті якого досі висунуто офіційні обвинувачення проти чотирьох осіб, в тому числі екс-керівника виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта та екс-радника з питань національної безпеки Майкла Флінна.

Слідчі також розглядають питання, чи Трамп намагався перешкодити роботі ФБР, звільнивши з посади колишнього директора бюро Джеймса Комі.

Юрист Білого дому Тай Кобб сказав, що адміністрація не коментує пов’язані із слідством Мюллера справи, і співпрацює з ним у намаганнях «посприяти найшвидшому вирішенні цього питання».

Торік, розвідувальні агентства США прийшли до висновку, що Росія здійснювала кампанію втручання у виборчу систему США з метою завдати шкоди кандидатці в президенти Гілларі Клінтон і допомогти її супернику Трампу.

Трамп неодноразово заперечував, що його виборча кампанія мала зв’язки з Росією, кажучи вкотре минулої суботи, що не було «жодної змови» і не було «жодного злочину».

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