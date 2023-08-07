Пекін відстоюватиме незалежну та безсторонню позицію щодо України - глава МЗС Китаю до Лаврова

Міністр закордонних справ Китаю Ван Йі під час телефонної розмови з російським колегою Сергієм Лавровим в понеділок заявив, що Китай буде підтримувати незалежну та безсторонню позицію щодо України, намагаючись знайти політичне врегулювання цього питання. Про це повідомляє агентство Рейтерс.

У заяві міністерства закордонних справ Китаю за результатами розмови йдеться, зокрема, про те, що Пекін буде "об’єктивним і раціональним голосом" на будь-яких міжнародних багатосторонніх форумах і "активно сприятиме мирним переговорам".

Минулого тижня Китай брав участь у міжнародних переговорах щодо війни в Україні у місті Джидда в Саудівській Аравії. У зустрічі брали участь представники 40 країн, серед яких - США, Індія, країни Європи, але не Росія.

За результатами переговорів у Джидді МЗС Китаю заявило, що зустріч допомогла "зміцнити міжнародний консенсус".

Експерт "Атлантичної Ради" Меттью Бриза у коментарі Голосу Америки заявив, що Китай на переговорах у Саудівській Аравії хотів продемонструвати, що його політика відрізняється від Росії. І загалом, на думку експерта, КНР "явно не в захваті від цієї війни".

"Схоже, Китай намагається дати зрозуміти, що він відрізняється від Росії. Попри стратегічне партнерство без обмежень, про яке обидві країни заявили ще в лютому 2022 року перед вторгненням Росії, Китай явно не в захваті від цієї війни. У Китаю був власний мирний план, який багато хто вважає більш проросійським, ніж проукраїнським. Але найважливішим аспектом китайського мирного плану є повага до територіальної цілісності держав, і Росії це дуже не подобається. Тож загалом я вважаю, що це було успішним проміжним кроком у досягненні того, чого хоче Україна - а це, зрештою, якась мирна конференція", - зазначив Меттью Бриза з аналітичного центру "Атлантична рада".

Пекін відмовився засуджувати Москву за повномасштабне вторгнення в Україну, розпочате нею в лютому 2022 року. Натомість Китай запропонував власний мирний план. Президент України Володимир Зеленський прокоментував китайську ініціативу так – «…є думки, з якими я не погоджуюсь, весь світ не погоджується, але, тим не менше, це вже щось».

Раніше міжнародні оглядачі у коментарі Reuters заявляли, що сам факт участі Китаю у міжнародних переговорах у Джидді може свідчити про можливу зміну позиції щодо війни в Україні. Пекіну стає все важче маневрувати? оскільки ескалація війни безпосередньо впливає на економічні та політичні інтереси Китаю.