За оцінками експертів, КНДР, можливо, вже має до 20 ядерних бомб

Теплове зображення головного північнокорейського ядерного об’єкту в Йонбйоні вказує, що на ньому, можливо, перероблено білшу кількість плутонію на ядерне паливо для використання в ядерних боєголовках, ніж дотепер вважалося, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Базований у Вашингтоні дослідний центр 38North, який займається вивченням Північної Кореї, проаналізував супутникові знімки радіохімічної лабораторії на ядерному заводі в Йонбйоні від вересня минулого року до кінця червня цього року, тобто в період збільшення занепокоєння з приводу ядерної і ракетної програм КНДР.

За повідомленням експертів, зображення об’єкту збагачення урану в Йонбйоні може також вказувати, що додатковим джерелом збагачення запасів урану для бомб може бути діяльність центрифуг.

Також були ознаки короткочасної діяльності в Півніяній Кореї експериментального реактора на легку воду, що також викликає занепокоєння на Заході.

Інформаційне анетство Reuters отримало копію звіту на цю тему перед його офіційним оприлюдненням в п’ятницю в пізніших годинах.

Знімки радіохімічної лабораторії вказують, що на об’єкті є щонайменше два циклі переробки урану, раніше невідомі, метою яких є виробництво невстановленої кількості плутонію, який може збільшити арсенал ядерної зброї». Така перспектива непокоїть американських офіційних осіб, які вважають Пхеньян однією з найбільших загроз глобальній безпеці.

Невідомо, чи зареєстрована теплова активність на заводі переробки урану була результатом діяльності центрифуг чи ремонтних робіт.

Експерти таки вважають, що завод не виготовляв ізотопу, який необхідний для збільшення вибухової сили атомних і водневих бомб.

Північна Корея застосовує в атомних бомбах уран і плутоній. Дотепер вона провела п’ять випробувань, а шосте може відбутися в будь-який час, незважаючи на міжнародні й американські зусилля обмежити програму.

Тепер Північна Корея працює над виготовленням ракети, яка може бути заряджена ядерною боєголовкою, і яка може досягти території США, пише Politico. На думку експертів, запущена минулого тижня міжконтинентальна балістична ракета могла б досяти Аляски і північно-західних районів США.

За повідомленням дослідного центру 38 North, КНДР має до двадцяти ядерних бомб і спроможна виготовляти щомісяця додатково одну бомбу більше. Згідно з ядерним експертом Зиґфридом Гекером, Північна Корея уже має від 32 до 54 кілограмів плутонію, з якого можна виготовити від шести до восьми бомб.

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