Австрія на чолі ОБСЄ пропонує як вберегти Донбас від катастроф

Війна на сході України може спричинити до реального екологічного забруднення – продовження бойових дій загрожує сховищам, де зберігається хлор, токсичні відходи та вугільним шахтам, - пише міністр закордонних справ Австрії та головуючий в ОБСЄ Себастьян Курц в статті для Politico.

Донбас був одним з найбільш індустріалізованих регіонів Європи, наголошує Курц. "Це – "часова бомба". Через географічну близькість розділених громад, інцидент з одного боку лінії розмежування вплине на людей, які живуть на іншому боці, і не тільки", - зазначає Курц.

Він наводить приклад цьогорічних обстрілів Донецької фільтрувальної станції, де зберігалось 7 000 кілограм хлорного газу. "Якщо б він вибухнув, шкода була б катастрофічною".

Криза всередині та навколо України триває вже четвертий рік, порушення припинення вогню обраховуються від сотень до більше тисячі за день. Цивільні страждають в перестрілках. Неозброєним спостерігачам ОБСЄ погрожують і перешкоджають в роботі.

Забруднення не має кордонів. Таким чином, кожен, хто живе в регіоні має бути зацікавлений в зниженні ризику та уникненні екологічної катастрофи, пише міністр.

"Щонайменше, всі сторони конфлікту мають поважати цивільний статус цих об’єктів і триматись від них далі. Їх потрібно розглядати як зони безпеки. Потрібно налагодити комунікаційні канали на випадок надзвичайних ситуацій та забезпечити адекватні послуги з надзвичайних ситуацій", - наголошує Курц.

"Якщо випадковий снаряд потрапить до сховища хімікатів, і вони забруднять ґрунтові води – це вплине на сотні тисяч людей».

Затоплення вугільних шахт може призвести до зараження водопостачання та зашкодити сільському господарству навіть у сусідній Росії.

Не можна недооцінювати загрози для основних послуг, наприклад водо- та електропостачання. Минулої зими протягом морозів, електропостачання було перерване навколо Авдіївки. Електромережі ремонтували, потім обстрілювали і потім знову ремонтували. Тисячі людей залишились без тепла та питної води", - пише високопосадовець.

Всі сторони конфлікту мають відкласти політику і зосередитись на долі людей в спустошених регіонах.

Протягом головування в ОБСЄ, Австрія закликає до втілення ініціативи зі зниження ризику катастроф на сході України. "Тристороння контактна група підтримала цей підхід і обговорить його на наступних зустрічах. Політика на основі фактів має застосовуватись невідкладно, щоб уникнути буквального отруєння населення Донбасу, яке і так вже багато постраждало", - зазначає Курц.

Дивіться також: Сотні священиків та вірян пройшли маршем у Вашингтоні, аби закликати націю до толерантності та справедливості