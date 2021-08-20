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Від США на День незалежності України приїде міністерка енергетики Дженніфер Гренголм

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На святкуванні Дня незалежності України та на саміті Кримської платформи делегацію Сполучених Штатів у Києві очолить Міністерка енергетики США Дженніфер Гренголм. Про це повідомляє Білий дім.

“Президент Джозеф Байден оголосив про призначення президентської делегації до Києва (Україна) для участі у саміті Кримської платформи та у заходах з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності України 23-24 серпня 2021 року”, - йдеться на сайті Адміністрації президента США.

До президентської делегації увійдуть також Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін та помічник міністра енергетики з міжнародних справ США Ендрю Лайт.

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