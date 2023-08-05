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На будівлю посольства Росії у Вашингтоні спроектували роботи українського художника. Росіяни у відповідь засвітили літери Z і V
Увечері в п'ятницю, 4 серпня, на стіни будівлі посольства Росії у Вашингтоні американець Бенджамін Віттес спроектував прапор України та роботи українського художника Нікіти Тітова. Працівники посольства РФ у відповідь засвітлювали зображення своїм прожектором, а також проектували літери Z і V - російські символи війни проти України.
Акцію під посольством організував старший науковий співробітник Інституту Брукінгса Бенджамін Віттес, назвавши її "спеціальною проекційною операцією." Український прапор на будівлю посольства Росії у Вашингтоні американець проектує вечорами майже щомісяця з початку повномасштабної війни.
"Якщо люди не можуть спати в Києві, якщо вони не можуть спати у Львові і не можуть спати в Одесі, вони не повинні спати і в цьому посольстві", - пояснив мету акції Бенджамін Віттес.
Цього разу американець вперше вирішив влаштувати на стінах посольства "виставку" картин. Для цього він обрав 30 робіт відомого українського художника Нікіти Тітова, який реагує на події війни.
“Це чотири різні категорії зображень. Перша - ціла серія зображень, основою якої є тризуб. Усі вони мають одне й те саме центральне зображення, але він їх видозмінює. Також є зображення Кремля: Кремля як змії, що їсть власний хвіст, Кремля як корабля, що тоне у крові. Крім того, є певні обнадійливі позитивні послання щодо України, щодо Києва, щодо різних груп українців. А також є символи українсько-американських відносин," - розповів Віттес.
Коли американець проектував на стіни посольства графічні роботи Тітова за допомогою прожектора, сам Тітов долучився до акції з України по інтернет-зв'язку. Художник дистанційно коментував свої роботи, а його коментарі транслювали у Вашингтоні за допомогою гучномовця.
"Я дуже вдячний американському народу за те, що ви підтримуєте нас неймовірно, і підтримує нас весь цивілізований світ. Те, що ми робимо зараз, - це надважливо і для мене, і для всіх нормальних людей. І ми маємо бути почуті попри всі перешкоди, які намагається зробити наш ворог," - сказав художник Нікіта Тітов.
Під час акції працівники посольства Росії намагалися перешкодити проекціям і засвітили у відповідь свої прожектори.
"Вони завжди світять власними прожекторами, щоб спробувати "заглушити" зображення. Вони світять прожекторами букви Z і V щоразу, коли я проектую. Іноді вони відправляють людей через вулицю, щоб спробувати заблокувати наші проекції. І вони зазвичай дзвонять у спецслужбу, щоб спробувати нас заарештувати”, - розповів Бенджамін Віттес.
Але припинити проекції, чи "змити" спроектовані зображення росіянам не вдається. На акції Віттеса постійно збираються люди – українці та американці, які дізнаються про захід із соцмереж.
"Я вважаю, що це чудовий проект, і він демонструє підтримку з боку американського народу, зокрема Вашингтона. І я думаю, що, все більше і більше людей намагаються висловити свою підтримку і, можливо, надати фінансову підтримку також," - сказав учасник акції, пенсіонер зі штату Меріленд Дейв Нейт.
Американка Алеґра, яка теж долучилася до акції, розповіла, що їй сподобалися зображення Нікіти Тітова, і що вони надсилають "потужне повідомлення."
"Я тут, бо почула про акцію протесту і захотіла вийти та продемонструвати солідарність із народом України. Це вирішальний час у війні, але зараз інтерес спадає. І як ніколи важливо показати, що американці підтримують Україну", - сказала Алеґра.
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- Голос Америки
Майже третина американців підтримала б введення військ США в Україну, інша третина проти – опитування
Майже третина американців – загалом 31% – підтримали б відправку військ США на війну в Україну. Такими є результати опитування, здійсненого компанією Redfield & Wilton Strategies ексклюзивно на замовлення видання Newsweek.
Чверть респондентів не підтримали б таку ідею, але і не виступають проти. 34% висловилися проти. Майже кожен десятий респондент не знав, що відповісти.
Видання нагадує, що США є найбільшим спонсором України з точки зору військової допомоги, але адміністрація Байдена багато разів заявляла, що виключає участь американських військових у бойових діях в Україні. Newsweek звернувся до Пентагону з проханням прокоментувати отримані результати, але там відмовилися від коментарів.
Всього в онлайн-опитуванні, яке проводилося з 25 по 26 липня, взяли участь 1500 осіб.
Міленіали - "за", старші американці - скорше проти
“Рішуче підтримали б” введення військ США в Україну в основному особи віком від 27 до 42 років (названі “міленіалами”). Майже третина респондентів старше 59 років заявили, що вони проти розміщення американських військ в Україні, а ще 25% “категорично” виступають проти цієї пропозиції.
В опитуванні Newsweek 47% респондентів сказали, що підтримують або рішуче підтримують вступ України до НАТО, і лише 15% проти цього.
Трохи більше чверті заявили, що НАТО має прийняти Україну негайно, тоді як 37% вважають, що Україна має стати державою НАТО після закінчення війни з Росією.
Згідно зі статтею 5, члени НАТО зобов’язані розглядати напад на одну державу як напад на всі, і це одна з причин вагань щодо дозволу Україні стати частиною НАТО, поки вона ще перебуває у стані війни з Росією, нагадує Newsweek.
Керуючись зобов'язаннями захищати країни, які є членами альянсу, як повідомляв Голос Америки, на початку лютого 2022 року президент США Джо Байден спрямував додатково 3000 військових США на східні кордони НАТО, до Польщі та Румунії.
Білий дім наголошував, що ці військові не будуть розміщені в Україні. 2 000 військових прибувають до Європи зі США і ще приблизно 1000 будуть передислоковані до Румунії з Німеччини.
13 липня цього року Джо Байден заявив, що санкціонував відправку до Європи додаткових 3000 військовослужбовців резерву.
Водночас 8500 службовців американських Сухопутних сил із 24 січня залишаються у режимі підвищеної готовності на території Сполучених Штатів, повідомили перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в американському оборонному відомстві.
У березні представник посольства України у Вашингтоні повідомив "Голосу Америки", що 3000 американських добровольців відповіли на заклик України долучатися до служби в міжнародному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення Росії.
У середині квітня видання ABC News повідомляло, що “невелика американська військова група спеціальних операцій” базується у посольстві США в Києві з перших днів війни, але вони не наближалися до лінії фронту і не діяли з українськими військами (за винятком допомоги українській розвідці).
Прес-секретар Пентагону Пет Райдер заявив ЗМІ, що американські війська були в посольстві, але Вашингтон “дуже чітко дав зрозуміти, що в Україні немає бойових сил, жодні сили США не проводять бойові дії в Україні”.
“У нас є морські піхотинці США в посольстві, які виконують звичайні охоронні обов’язки морської піхоти США”, — сказав Райдер.
«Заколот Вагнера» поляризував громадську думку у США – опитування
У середині липня в США проводилося ще одне опитування, щоб з'ясувати погляди американців на війну Росії та як вони змінилися після заколоту “Групи Вагнера”. Тоді виявилося, що російський заколот ще більше поляризував американську громадську думку щодо війни.
Опитування провів Університет Меріленда спільно з Ipsos. За кількома показниками підтримка України демократами зросла на кілька пунктів, а серед республіканців (також за деякими показниками) – дещо зменшилася.
Перед початком заколоту 54% демократів казали, що Сполучені Штати повинні продовжувати курс на підтримку України. У дні після початку заколоту їхня кількість зросла до 61%. Республіканців, які сказали те ж саме, до заколоту було 34%, а після подій довкола вагнерівців – 26%.
Однією з причин виявлених розбіжностей в реакції на заколот між демократами та республіканцями фахівців назвали вступ у сезон президентської кампанії, який завжди поляризований.
Якщо заколот розглядатиметься як можливий успіх політики президента Джо Байдена в Україні, то це може ще більше спонукати демократів продовжувати курс і викликати побоювання у республіканців, що події допоможуть демократам на виборах, пише експерт Шиблі Телхамі.
За його словами, опитування засвідчило, що загалом більше американців, ніж раніше (43% у червні) заявили, що Сполучені Штати повинні тримати свій курс на підтримку України (проти 38% у опитуванні в березні-квітні).
Тим часом, як повідомляв Голос Америки з посиланням на опитування CNN, яке було опубліковано в п’ятницю, більшість американців виступають проти надання Конгресом додаткового фінансування для підтримки України, оскільки громадськість розділилася щодо того, чи зробили США достатньо в конфлікті, чи ні.
Інші опитування також вказують на зменшення підтримки американців відправки зброї в Україну.
Британська розвідка: російський Чорноморський флот зазнав серйозного удару
Десантний корабель РФ «Оленьогірський гірник» «майже напевно» зазнав «значних ушкоджень», йдеться в повідомленні британської розвідки.
«Знімки судна, нахиленого на 30-40 градусів, свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків були пробиті, або що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень виявилися неефективними», – пише розвідка.
Зазначається, що корабель, який раніше був приписаний до Північного флоту, поповнив Чорноморський флот Росії після повномасштабного вторгнення на територію України. Зокрема, РФ використовувала його для перевезення військових, а також цивільних вантажів до Криму після удару по Керченському мосту.
«Оленьогірський гірник» вагою 3600 тонн і довжиною 113 метрів є найбільшим російським військовим кораблем, серйозно пошкодженим або знищеним після потоплення крейсера «Москва» 13 квітня 2022 року», – додає розвідка.
Зокрема, розвідка Британії називає атаку дронів «значним ударом» по Чорноморському флоту Росії, який раніше передислокував більшість своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу для Севастополя.
Як повідомило Радіо Свобода, посилаючись на джерела, Служба безпеки України провела спецоперацію в бухті Новоросійська (Краснодарський край Росії), внаслідок якої було пошкоджено великий десантний корабель «Оленьогірський гірник».
Співрозмовник Радіо Свобода поширив відео, на якому видно корабель (ймовірно, «Оленьогірський гірник»). Камера розміщена на носії, який наближається до корабля, відео обривається в момент зіткнення.
За даними джерела, атакував корабель з близько 1000 членів екіпажу на борту надводний дрон СБУ із 450 кілограмами тротилу.
«В результаті атаки «Оленьогірський гірник» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про «відбиту атаку» – фейк», – заявив співрозмовник Радіо Свобода.
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