На будівлю посольства Росії у Вашингтоні спроектували роботи українського художника. Росіяни у відповідь засвітили літери Z і V

Увечері в п'ятницю, 4 серпня, на стіни будівлі посольства Росії у Вашингтоні американець Бенджамін Віттес спроектував прапор України та роботи українського художника Нікіти Тітова. Працівники посольства РФ у відповідь засвітлювали зображення своїм прожектором, а також проектували літери Z і V - російські символи війни проти України.

Акцію під посольством організував старший науковий співробітник Інституту Брукінгса Бенджамін Віттес, назвавши її "спеціальною проекційною операцією." Український прапор на будівлю посольства Росії у Вашингтоні американець проектує вечорами майже щомісяця з початку повномасштабної війни.

"Якщо люди не можуть спати в Києві, якщо вони не можуть спати у Львові і не можуть спати в Одесі, вони не повинні спати і в цьому посольстві", - пояснив мету акції Бенджамін Віттес.

Цього разу американець вперше вирішив влаштувати на стінах посольства "виставку" картин. Для цього він обрав 30 робіт відомого українського художника Нікіти Тітова, який реагує на події війни.

“Це чотири різні категорії зображень. Перша - ціла серія зображень, основою якої є тризуб. Усі вони мають одне й те саме центральне зображення, але він їх видозмінює. Також є зображення Кремля: Кремля як змії, що їсть власний хвіст, Кремля як корабля, що тоне у крові. Крім того, є певні обнадійливі позитивні послання щодо України, щодо Києва, щодо різних груп українців. А також є символи українсько-американських відносин," - розповів Віттес.

Коли американець проектував на стіни посольства графічні роботи Тітова за допомогою прожектора, сам Тітов долучився до акції з України по інтернет-зв'язку. Художник дистанційно коментував свої роботи, а його коментарі транслювали у Вашингтоні за допомогою гучномовця.

"Я дуже вдячний американському народу за те, що ви підтримуєте нас неймовірно, і підтримує нас весь цивілізований світ. Те, що ми робимо зараз, - це надважливо і для мене, і для всіх нормальних людей. І ми маємо бути почуті попри всі перешкоди, які намагається зробити наш ворог," - сказав художник Нікіта Тітов.

Під час акції працівники посольства Росії намагалися перешкодити проекціям і засвітили у відповідь свої прожектори.

"Вони завжди світять власними прожекторами, щоб спробувати "заглушити" зображення. Вони світять прожекторами букви Z і V щоразу, коли я проектую. Іноді вони відправляють людей через вулицю, щоб спробувати заблокувати наші проекції. І вони зазвичай дзвонять у спецслужбу, щоб спробувати нас заарештувати”, - розповів Бенджамін Віттес.

Але припинити проекції, чи "змити" спроектовані зображення росіянам не вдається. На акції Віттеса постійно збираються люди – українці та американці, які дізнаються про захід із соцмереж.

"Я вважаю, що це чудовий проект, і він демонструє підтримку з боку американського народу, зокрема Вашингтона. І я думаю, що, все більше і більше людей намагаються висловити свою підтримку і, можливо, надати фінансову підтримку також," - сказав учасник акції, пенсіонер зі штату Меріленд Дейв Нейт.

Американка Алеґра, яка теж долучилася до акції, розповіла, що їй сподобалися зображення Нікіти Тітова, і що вони надсилають "потужне повідомлення."

"Я тут, бо почула про акцію протесту і захотіла вийти та продемонструвати солідарність із народом України. Це вирішальний час у війні, але зараз інтерес спадає. І як ніколи важливо показати, що американці підтримують Україну", - сказала Алеґра.

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