Над Чорним морем російський літак пролетів за півтора метра від літака США

Російський військовий літак виконав небезпечне перехоплення спостережного літака США US Navy P-3 Orion в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем 29 січня, повідомляє CNN, посилаючись на неназваних посадовців Пентагону.

Американські пілоти повідомили, що російський літак пролетів в п’яти футах (трохи більше за півтора метра) від американського літака.

Дії російського літака змусили літак ВМС США дочасно завершити свою місію, повідомив CNN неназваний посадовець Пентагону.

Сили Росії, США та НАТО діють у безпосередній близькості один до одного в цьому регіоні, особливо після того, як Росія посилила свою військову присутність в регіоні після незаконної анексії Криму.

ВМС США також посилили свою присутність в регіоні протягом декількох років.

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