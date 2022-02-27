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Світ

Генеральна Асамблея збереться 28 лютого на надзвичайну та спеціальну сесію, присвячену агресії Росії

Передбачається, що в рамках надзвичайної сесії Генеральна Асамблея розгляне посилену та оновлена резолюцію, яку ветувала Росія в рамках Радбезу 25 лютого

Рада Безпеки на своєму засіданні 27 лютого проголосувала за резолюцію, яка дозволяє Генеральній Асамблеї ООН скликати надзвичайну спеціальну сесію, на якій розглянуть питання широкомасштабної військової агресії Росії проти України.

Співаторами резолюції виступили Албанія та США. Сама сесія буде скликана в рамках застосування механізму «Єднання заради миру». Його використовують у випадках, коли Рада Безпеки зайшла у глухий кут.

За всю історію існування ООН це буде 11-та надзвичайна та спеціальна сесія. Рада Безпеки не вдавалася до цього інструменту впродовж сорока років.

Рішення ухвалили через два дні після того, як Росія наклала вето на проект резолюції, що засуджує агресію Росії проти України та вимагає негайно вивести війська. Співавторами проекту резолюції виступили 82 держави.

«За» текст нової резолюції проголосувало 11 країн-членів Радбезу. Оскільки цей документ процесуальний, незважаючи на голос «проти», Росія не змогла скористатися своїм правом вето та заблокувати її ухвалення. Ще три країни – Індія, Китай та Об`єднані Арабські Емірати – утрималися від голосування.

Відкриття надзвичайної та спеціальної сесії Генасамблеї має відбутися впродовж 24 годин, тобто 28 лютого. Передбачається, що на ній буде розглянута посилена та оновлена резолюція, яку ветувала Росія в рамках Радбезу.

Наразі мета українських дипломатів - отримати максимальну кількість голосів у залі Генасамблеї, щоб показати солідарність світу з Україною.

Механізм «Єднання заради миру» дозволяє не закривати сесію та продовжувати засідання, враховуючи розвиток ситуації та виникнення нових потреб.

Він, у тому числі, дає змогу Генасамблеї, а не Раді Безпеки, розглянути та ухвалити рішення щодо направлення в Україну операції з підтримання миру.

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