Експорт нафти з Росії повернувся до довоєнного рівня – звіт МЕА

З російських валютних резервів, які перевищували 600 мільярдів доларів, станом на початок повномасштабної агресії Росії проти України, приблизно 300 млрд доларів заблоковано на рахунках за кордоном, кажуть експерти. Також заблоковано певні статки російських олігархів, проти яких Захід ввів санкції за підтримку кремлівської війни. Однак точні цифри російських активів достеменно невідомі.



Це зміниться вже найближчим часом: в наступні місяці буде відома точна сума заблокованих коштів, які можуть скласти фонд репарацій і піти на відбудову України, каже голова Національного банку України Андрій Пишний.

Десятий пакет санкцій ЄС «дає підстави говорити не лише про концепцію, що потрібно за рахунок російських активів компенсувати відбудову, а про конкретні суми», говорить посадовець.



«Десятий пакет санкцій Європейського Союзу передбачає дуже важливу норму. Він передбачає запровадження звітності: які саме активи, які належать Росії або російським олігархам іммобілізовані, заблоковані і можуть бути використані для формування фонду репарацій. Ця звітність запроваджується, і вже найближчим часом ми будемо не гадати, а оперувати чіткими, конкретними цифрами і розуміти, яким чином ці суми можуть бути доступні для наповнення Фонду відновлення і відбудови України», - каже Пишний в інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки Оксані Бедратенко.



Нещодавні повідомлення у виданнях щодо можливого обміну заморожених російських активів на заблоковані в Росії активи банків, поставили питання: чи не зменшиться обсяг заморожених активів, які можна буде конфіскувати. Коментуючи повідомлення про те, що «Райффайзен банк» розглядав можливість обміняти понад 600 млн євро прибутків групи, на кошти Сбербанку Росії заблоковані в Європі, Пишний заявив, що такі пропозиції не є прийнятними.



«Позиція України однозначна - це неприйнятно. Сбербанк Росії - це банк, який належить уряду Російської Федерації, знаходиться під санкціями і повинен нести таку саму відповідальність, як і решта росіян і російських компаній за цю війну», - каже Пишний.



«Ми розглядаємо ці активи як компонент фонду репарацій, за рахунок якого і повинна відбудовуватися Україна, - заявляє посадовець. - Через це будь-які перемовини, які відбуваються щодо цих активів як до можливого варіанту обміну «Райффайзен-банком» тих активів, які є в Російській Федерації, є неприйнятними. Цей варіант є помилковим, і ми будемо категорично це заперечувати», - каже він.



«Райффайзен» заявив про згортання бізнесу в Росії і в Нацбанку уважно слідкуватимуть за цим. «Це було предметом моїх неодноразових комунікацій із колегами з урядових інституцій Сполучених Штатів, і з колегами з європейських центральних банків, із керівництвом Європейського центрального банку Крістін Лагард», - додає Пишний.



На зборах МВФ та Світового банку також обговорювали можливість затвердження законів в європейських країнах, які б дозволили конфіскувати активи. «Ці активи знаходяться в різних юрисдикціях, і різні юрисдикції повинні ухвалити різні законодавчі акти, які дозволяють вилучити ці активи на користь України для формування фонду репарацій», - каже Пишний.



«Українська делегація, яка займається цілеспрямовано фондом репарацій і юридичною складовою притягнення до відповідальності Російської Федерації, готова на це витрачати стільки часу, скільки потрібно, і бути там, де потрібно для того, щоб обговорити це питання предметно, чітко і з розумінням конкретних строків», - додає посадовець.



Про намір перевести Україні 5,4 мільйона доларів арештованих активів підсанкційного російського олігарха Костянтина Малофєєва уряд США оголосив минулого місяця. Вікторія Нуланд, заступниця держсекретаря США, під час конференції Американського українського партнерства у Вашингтоні минулого тижня, заявила про те, що обговорення стосовно конфіскації активів російського центробанку тривають.



«Ми працюємо над тим, щоб Росія допомогла заплатити за все, що вона знищила, - сказала Нуланд. - За підтримки Конгресу Міністерство юстиції має нові повноваження використовувати незаконні активи, конфісковані у російських олігархів, для допомоги у відбудові України. У лютому ми оголосили про перший транш у розмірі 5,4 мільйона доларів США за цим повноваженням, а інші оголошення будуть зроблені пізніше. І, звісно, тривають дискусії щодо приблизно 300 мільярдів доларів російського Центрального банку, активів, які ми та наші союзники заморозили».

Про те, що Росія повинна буде заплатити за шкоду, завдану Україні під час війни заявляли і інші посадовці на Заході. Про це також казала і очільниця міністерства фінансів США Дженет Єллен. В інтерв'ю CNN посадовиця, однак, зауважила, що існують законодавчі обмеження щодо поводження з такими активами.

Повне інтерв'ю з Головою Нацбанку України Андрієм Пишним читайте тут.