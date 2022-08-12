МЕА: видобуток нафти в Росії знизиться на 20% до початку 2023 року

Видобуток нафти у Росії скоротиться на 20% після набрання чинності заборони на її європейські поставки у грудні 2022 року. Зараз Росія видобуває на день лише на 3% менше нафти, ніж було до її повномасштабного вторгнення до України, повідомляють агентство Bloomberg і газета The Guardian із посиланням на Міжнародне енергетичне агентство.

Згідно зі звітом МЕА, близько 2,3 мільйона барелів російської нафти і нафтопродуктів на день «доведеться знайти новий дім» після вступу в дію ембарго Євросоюзу на їхній імпорт. З 5 грудня 2022 року Євросоюз планує значно скоротити закупівлю російської нафти.

У липні Росія щодня добувала близько 10,8 мільйона барелів нафти. Це на 0,31 мільйона менше, ніж було до її повномасштабного вторгнення до України, підрахували в МЕА.

При цьому через санкції, які були накладені на Росію у відповідь на її агресію, експорт нафти і нафтопродуктів із Росії до Європи, США, Японії та Південної Кореї скоротився майже на 2,2 мільйона барелів на день. Однак перенаправлення потоків до Індії, Китаю, Туреччини та інших країн, а також сезонно вищий внутрішній попит пом’якшив втрати.

У червні 2022 року Китай вперше випередив Євросоюз як найбільший імпортер російської нафти. Згідно з звітом МЕА, Китай імпортував 2,1 мільйона барелів на день порівняно з 1,8 мільйона барелів, які закуповував Євросоюз за той же період.

МЕА дійшло висновку, що санкції щодо Росії мають «обмежений ефект». У липні 2022 року Росія отримала 19 мільярдів доларів від продажу нафти, у червні – 21 мільярд доларів, йдеться у звіті агентства.

Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. У відповідь на російську агресію Євросоюз ухвалив уже сім пакетів санкцій щодо Росії. Жоден із них не включає ембарго на російський газ. При цьому Росія припинила постачання до низки країн Євросоюзу, а деякі самі відмовилися від російського газу.